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Tolgay Arslan transfer iddialarına cevap verdi

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay: "Menajerim bir kulüple dahi temasa geçmedi" dedi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:58:44 Güncelleme: 15:00:33

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu ve menajerinin kimseyle görüşmediğini belitti.

Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere sosyal medyadan cevap veren Tolgay, "Neredeyse her gün Beşiktaş'tan ayrılacağım yönünde haberler çıkıyor. Ben ve ailem Beşiktaş'ta mutluyuz. Kimler hangi maksatla bu haberleri çıkarıyor anlam veremiyorum. Menajerim bir kulüple dahi temasa geçmedi." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı futbolcu, Beşiktaş'ta ikinci kez şampiyonluk yaşamayı hedeflediğini aktaran, "Aklımda sadece siyah-beyaz bir sayfa var. Şu anda o sayfaya yeni başarılar, yeni kupalar, yeni zaferler yazmanın hedefindeyim. Beşiktaş'ta üçüncü yılımı geçirirken ikinci şampiyonluğumuzu kazanıp bizi destekleyen sizleri mutlu etme amacındayız. Büyük Beşiktaş taraftarına mesajımdır." değerlendirmesinde bulundu.

 

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