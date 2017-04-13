Aziz Yıldırım'a hakaret eden 17 kişiye soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Mart 2017 tarihinde Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan Anadolu Efes- Fenerbahçe müsabakasında, Aziz Yıldırım’a hakaret ettiği öne sürülen 17 şüphelinin ifadesi alındı. Başkan Yıldırım, kendisine hakaret ettiği iddia edilen kişilerin tespit edilmesi için avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle şikayette bulundu. Dilekçede, “Genç Fenerbahçeliler” olarak tanımlanan taraftar grubunun, tribünleri terörize ettiği iddia edildi.

HABERTÜRK SPOR