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Bakan Özhaseki, Kayserispor'u ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayserispor'u ziyaret etti

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:09:36 Güncelleme: 12:17:41

Özhaseki, Kayserispor'un Karpuzatan'daki tesislerinde Başkan Erol Bedir ve yöneticiler tarafından karşılandı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla bir araya gelen Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, çocukluğundan beri Kayserispor taraftarı olduğunu ve yıllarca bu kulübün başkanlığını yaptığını söyledi.

Kayserispor'un ikinci yarı Sergen Yalçın ile güzel bir çıkış yakaladığını dile getiren Özhaseki, son haftalarda kaybedilen puanlara ilişkin şunları kaydetti:

"Nazara mı geldiniz, göz mü değdi? Ama bunlar normal şeyler çünkü insan hayatında bile herkes kendiyle ilgili düşündüğünde bir dikkat etsin, hep çıkışta değildir. Hep düz gitmez insan hayatı. Bazen güzel günler olur, bazen de iyi olmayan hatırlarla doludur insan hayatı. Futbol hayatına baktığımız zaman da mükemmel bir çıkış yakalamış, sonuna kadar her maçı alarak giden bir kulüp falan da yok. Herkesin hayranı olduğu Barcelona bile 2 gün önce baktım 3 gol yedi. Çok normal bunlar. Önemli olan burada moral bozmamak, kendimize olan güvenin kaybolmaması, ileriye doğru da mutlaka bir mücadele azmi içerisinde olunması. Sorunlar olur. Bu sorunlar bazen psikolojik, bazen maddidir. Kulüplerde bunlar yaşanır. Hele hele Anadolu kulüplerinde çokça yaşanır. Önemli olan idarecilerin ve yöneticilerin bunu çözme noktasındaki azmidir. Bütün problemleri çözecek güçteyiz ve çözeriz. Hiç kimsenin bir sıkıntısı kalmasın. Devre arası sizlere biraz daha iyi gelir diye temennide bulunuyorum. İnşallah güzelliklerle, hayırlarla sezonun sonunu getiririz. Sonunda da hep birlikte gülen inşallah biz oluruz."

Kulüp Başkanı Bedir de ziyaretinden dolayı Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti.

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