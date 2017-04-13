FUTBOL
Riekerink: Beni kovdurmak istiyorsun sanırım
13 Nisan 2017 Perşembe, 14:11:15 | Güncelleme: 14:33:53
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Sarı-kırmızılıların Hollandalı eski Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, bir televizyon programına Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Hollanda'dan beraber çalışabileceği bir yardımcı antrenör istediğini söyleyen Riekerink, "Hep 'Tamam' dediler. Sonra konuşulmadı bile" dedi.
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Transfer konusunda soran olmadığını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Bana 'Finansal Fair Play kurallarından sıkıntı yaşıyoruz' dediler."
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"Ben de olursa, 'İki oyuncunun alınmasını istiyorum' dedim."
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"Adını ilk kez duyduğum Hollandalı bir oyuncu (Garry Rodrigues) transfer edildi. "
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"Hem de FFP varken çok büyük bir rakama. "
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"Sonra 'Bir daha takımda olmayacak' denilen iki oyuncu da geri döndü" diye konuştu.
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Yönetimin televizyondaki programları izleyip, "Şöyle oynayalım, böyle oynayalım" dediklerini söyleyen Riekerink, "Bir gün sportif direktör bana, '3'lü oynamakta yarar var' diye bir öneride bulundu."
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"Ona espriyle 'Beni kovdurmak istiyorsun sanırım' dedim."
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Eldeki kadronun 3'lü oynayabileceğini düşünmek çılgınlıktı dedi.