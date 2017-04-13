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Riekerink: Beni kovdurmak istiyorsun sanırım

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:11:15

  • 1 Riekerink: Beni kovdurmak istiyorsun sanırım
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    Sarı-kırmızılıların Hollandalı eski Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, bir televizyon programına Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

  • 2 Riekerink: Beni kovdurmak istiyorsun sanırım
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    Hollanda'dan beraber çalışabileceği bir yardımcı antrenör istediğini söyleyen Riekerink, "Hep 'Tamam' dediler. Sonra konuşulmadı bile" dedi.

  • 3 Riekerink: Beni kovdurmak istiyorsun sanırım
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    Transfer konusunda soran olmadığını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Bana 'Finansal Fair Play kurallarından sıkıntı yaşıyoruz' dediler."

  • 4 Riekerink: Beni kovdurmak istiyorsun sanırım
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    "Ben de olursa, 'İki oyuncunun alınmasını istiyorum' dedim."

  • 5 Riekerink: Beni kovdurmak istiyorsun sanırım
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    "Soran olmadı."

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