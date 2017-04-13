Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Orta ve bitiriş çalışmasıyla devam eden idman, dört minyatür kaleli topa sahip olma ve sonuçlandırma çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla noktalandı.



Sakatlığı geçen Lionel Carole, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Serdar Aziz ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yaptı.



Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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