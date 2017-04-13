PFDK cezaları açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KUZEY KALE ARKASI J bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST F,G bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 08.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta GÜNEY KALE AKASI ALT G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Futbol Kulübünün, 10.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 08.04.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI ALT B,D,E,F,H,J,O,R,T,V ve MARATON ÜST C,D,F,G bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü yöneticisi MEHMET BÜYÜKFIRAT'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BOLUSPOR Kulübünün, 07.04.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- SİVASSPOR Kulübü sporcusu GALİP GÜZEL'in, 10.04.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, forma altına slogan içeren iç çamaşırı giymesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- MANİSASPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - MERSİN İDMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - NİĞDE BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- KARŞIYAKA Kulübü sporcusu HAKAN KUŞ'un, 08.04.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - EYÜPSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- EYÜPSPOR Kulübü sporcusu MUHARREM DOĞAN'ın, 08.04.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - EYÜPSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - TUZLASPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- TUZLASPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - TUZLASPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka sonrasında flaş röportaja teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- FETHİYESPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübü antrenörü ALİ ABBAK'ın, rakip takım oyuncuları ve teknik heyetine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- BUCASPOR Kulübü sporcusu KEMAL MERT ÖZYİĞİT'in, 10.04.2017 tarihinde oynanan BUCASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BUCASPOR Kulübü yöneticisi SABİR BERHÜDAR KARAOZAN'ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 40 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü FIRAT GÜL'ün, 10.04.2017 tarihinde oynanan BUCASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- SİVAS BLD. SPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan SİVAS BLD.SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT'nin 53/8. Maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS BLD. SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR - ALTAY Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BLD. SPOR - KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KOCAELİSPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BLD. SPOR - KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü yöneticisi SEDAT CENGİZ'in, 08.04.2017 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR - PAZARSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, misafir takım antrenörüne yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- PAZARSPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SİNAN BAYRAKTAR'ın, 08.04.2017 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR - PAZARSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- YOMRASPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan YOMRASPOR - SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, ev sahibi olduğu müsabakada stadyumda anons sisteminin çalışır vaziyette olmamasından ve takım kadroları, TFF uyarıları, oyuncu değişiklikleri ve hakem tarafından müsabaka devrelerine eklenen sürelerin anons edilememesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- DARDANELSPOR A.Ş.'nin, 09.04.2017 tarihinde oynanan DARDANELSPOR A.Ş. - DÜZCESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- DÜZCESPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan DARDANELSPOR A.Ş. - DÜZCESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Kulübü sporcusu ONUR BİLGEN'in, 09.04.2017 tarihinde oynanan ÇATALCA SPOR - TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- DERSİMSPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan DERİNCESPOR A.Ş. - DERSİMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DERSİMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DERSİMSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DERSİMSPOR Kulübü yöneticisi ALİ AŞKIN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DERSİMSPOR Kulübü sporcusu ONUR TÜRK'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası hakareti nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- MALTEPESPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan MALTEPESPOR - AFJET AFYONSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ORDUSPOR Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan ORDUSPOR - ORHANGAZİSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- REŞAT YILMAZ hakkında, 09.04.2017 tarihinde oynanan 12 BİNGÖL SPOR - PAYASSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

33- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 08.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.