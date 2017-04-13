Dursun Özbek: "Galatasaray sevdadır, sevdalıya küsülmez"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin Fernando Muslera'ya verdiği Yılın Sporcusu Ödülü'nün töreninde Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulunan Dursun Özbek "Fenerbahçe derbisinde 50 bin kişiyi stada bekliyorum. Galatasaray bir sevdadır, insan sevdalısına küsemez. 'Ahmet'e, Mehmet'e küstüm de Galatasaray'a nasıl küstüm?' diye bir laf vardır" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe derbisinin Galatasaray camiası için önemine değinen ve sarı-kırmızılı takımın bu karşılaşmaya özel olarak hazırlanacağının altını çizen Dursun Özbek "Fenerbahçe maçı, Galatasaray için önemli bir karşılaşma. Galatasaray epey bir zamandır mali sorunlarla boğuşmakta, bunların üstesinden geliyoruz. Taraftarlarımızın beklediği sportif başarıyı yakalamak önemli. Tek isteğimiz, Galatasaray'a gönül vermiş 25 milyonun mutlu olması, bu stada gelenlerin buradan mutlu ayrılmasıdır. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray camiasının, herkesin bu maç için burada olmasını istiyorum. Beraber sırt sırta olmalıyız. Galatasaray'ın büyüklüğü, camianın zor zamanlarda birlik olmasından gelir. Buradaki kritik derbi için bütün taraftarlarımızı stada davet ediyorum. Bu maçı 50 bin kişiyle, 50 bin kişinin desteğiyle oynamak istiyoruz. Takım zaten bu maça özel hazırlanıyor. Taraftar desteğinin de eksik olmaması lazım. Kimsenin Galatasaray'a küsme lüksü yok. Galatasaray bir sevda, insan sevdalısına küsemez. 'Ahmet'e, Mehmet'e küstüm de Galatasaray'a nasıl küstüm?' diye bir laf vardır. Taraftarımızın bu derbide kendisine yakışacak tutumu göstereceğine inanıyorum. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum. Zaten kalede Muslera varken zaten endişe etmemek lazım" dedi.

"BAŞAKŞEHİR MAÇI YOL KAZASI"

Bütün takımlarda yol kazaları olur. Başakşehir maçı öyle bir maçtı. Fenerbahçe derbisinin ciddiyetinin herkes farkında. Herkes iyi sonuca inanıyor. Yönetim olarak takımın performansının en iyi olması için çalışıyoruz. Galibiyete inanan bir takım var. Başakşehir maçını örnek almamak lazım, o bir yol kazasıdır. Galatasaray, Avrupa'ya alışmış bir takım. Galatasaray, önümüzdeki sezon da Avrupa'da oynayacak. Başakşehir maçının sonucuna oyuncular da çok üzüldü, onlardan beklenin bir performans değil. Pazar günü göreceğiz.

"GALATASARAY İLE BÜYÜDÜM"

Fernando Muslera, "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü Başkan Dursun Özbek'in elinden alırken "Ödül için GSYİAD'a, güzel sözleri için de başkanımız Dursun Özbek'e çok teşekkür ediyorum. Artık burada 6. senem. Burada çok önemli günler yaşadım; burası hem insan hem futbolcu olarak büyümemi sağlayan bir kulüp oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek; "Geleneksel hale gelmiş bu ödülün bu sene sahibi Fernando Muslera... Muslera'yı Türkiye çok iyi tanıyor, dünya çok iyi tanıyor. Kişiliğiyle, duruşuyla ve performansıyla örnek bir sporcu. Galatasaray'a çok yakışan, Galatasaray ile bütünleşmiş, hizmette hiçbir zaman geri durmayan önemli bir futbolcu. Kendisini ve doğru seçim yaptıkları için GSYİAD'ı tebrik ediyorum" dedi.