Fenerbahçe: 4 - Ümraniyespor: 2

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maç saat 14.00’te başladı. 26. dakikada Oleksandr Karavaiev, 37. dakikada Salih Uçan ve 41.dakikada Miroslav Stoch’un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde giden sarı-lacivertliler, 90. dakikada Miroslav Stoch’un penaltıdan attığı golle de maçı 4-2 kazandı. Ümraniyespor’un gollerini ise 47. dakikada Samet Asatekin ve 75. dakikada Bahadır Taşdelen kaydetti.