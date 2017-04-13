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Fenerbahçe: 4 - Ümraniyespor: 2

Fenerbahçe, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:14:57 Güncelleme: 17:17:38

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maç saat 14.00’te başladı. 26. dakikada Oleksandr Karavaiev, 37. dakikada Salih Uçan ve 41.dakikada Miroslav Stoch’un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde giden sarı-lacivertliler, 90. dakikada Miroslav Stoch’un penaltıdan attığı golle de maçı 4-2 kazandı. Ümraniyespor’un gollerini ise 47. dakikada Samet Asatekin ve 75. dakikada Bahadır Taşdelen kaydetti.

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