UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Eduardo Berizzo yönetimindeki Celta Vigo, evinde Genk'i ağırlıyor. Peki Celta Vigo - Genk maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın tüm detayları...

CELTA VİGO - GENK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Estadio de Balaidos Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Türkiye saati ile 22:05'te başlayacak olan maç, Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Celta Vigo, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Genk, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Celta Vigo, oynadığı son 5 maçta rakip fileleri 8 kere havalandırırken, 6 gol yedi.

● Genk, oynadığı son 5 maçta 15 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Celta Vigo, evinde oynadığı son Avrupa maçında Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti.

● Genk, deplasmanda oynadığı son Avrupa maçında Gent'i 5-2 yendi.