AVRUPA LİGİ HABERLERİ
13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Kalbimiz Lyon'da! Haydi Kara Kartal...
FUTBOL
Kalbimiz Lyon'da! Haydi Kara Kartal...
Riekerink'ten olay itiraf!
FUTBOL
Riekerink'ten olay itiraf!
Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
FUTBOL
Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
Kirayı bile ödeyememiş!
FUTBOL
Kirayı bile ödeyememiş!
Gözyaşlarına boğuldu
FUTBOL
Gözyaşlarına boğuldu
Dünya devi satıldı!
FUTBOL
Dünya devi satıldı!
Yılın takası!
FUTBOL
Yılın takası!
Arda Turan'a büyük şok!
FUTBOL
Arda Turan'a büyük şok!
Yenge duyurdu! Ayrılık...
FUTBOL
Yenge duyurdu! Ayrılık...
Cristiano Ronaldo, Münih'te tarihe geçti!
FUTBOL
Cristiano Ronaldo, Münih'te tarihe geçti!
Fenerbahçe'den gollü prova
FUTBOL
Fenerbahçe'den gollü prova
"Galatasaray sevdadır, sevdalıya küsülmez"
FUTBOL
"Galatasaray sevdadır, sevdalıya küsülmez"
Lens çocuklarla top oynadı
FUTBOL
Lens çocuklarla top oynadı
Lukaku ve Kane'den çifte adaylık
FUTBOL
Lukaku ve Kane'den çifte adaylık
ÖNE ÇIKANLAR
Celta Vigo - Genk
FUTBOL

Celta Vigo - Genk maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Eduardo Berizzo yönetimindeki Celta Vigo, evinde Genk'i ağırlıyor. Peki Celta Vigo - Genk maçı hangi kanalda, saat kaçta?

13 Nisan 2017 Perşembe, 19:02:41 Güncelleme: 19:07:25

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Eduardo Berizzo yönetimindeki Celta Vigo, evinde Genk'i ağırlıyor. Peki Celta Vigo - Genk maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın tüm detayları...

CELTA VİGO - GENK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Estadio de Balaidos Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Türkiye saati ile 22:05'te başlayacak olan maç, Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Celta Vigo, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Genk, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Celta Vigo, oynadığı son 5 maçta rakip fileleri 8 kere havalandırırken, 6 gol yedi.

● Genk, oynadığı son 5 maçta 15 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Celta Vigo, evinde oynadığı son Avrupa maçında Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti.

● Genk, deplasmanda oynadığı son Avrupa maçında Gent'i 5-2 yendi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Lyon - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
FUTBOL

Beşiktaş, Lyon'a konuk oluyor
Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOL

Beşiktaş, Fransa'da avantaj peşinde
Beşiktaş zorlu viraja girdi
FUTBOL

Beşiktaş zorlu virajda
PSG: 2 - Lyon: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Lyon'a çifte şok! Beşiktaş...