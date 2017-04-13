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Cezayir'de Lucas Alcaraz dönemi!

Cezayir Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine İspanyol Lucas Alcaraz'ı getirdiğini açıkladı

13 Nisan 2017 Perşembe, 20:07:44 Güncelleme: 20:11:18

Federasyondan yapılan açıklamada, 50 yaşındaki İspanyol teknik adam ile Cezayir Milli Futbol Takımı'nı çalıştırması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Bu değişikliğin ardından Cezayir, son 13 ay içinde 4'üncü kez teknik direktör değişikliğine gitti. Bu dönemde teknik adamlar Christian Gourcuff, Milovan Rajevac ve Georges Leekens'in görevlerine son verilmişti.

Son olarak İspanya temsilcisi Granada'yı çalıştıran Alcaraz, takımının La Liga'da küme düşme hattında yer almaya devam etmesinin ardından hafta başında görevinden alınmıştı.

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