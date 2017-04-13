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Büyükşehir Gaziantepspor, Hüseyin Kalpar'la anlaştı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile prensipte anlaştı

13 Nisan 2017 Perşembe, 22:25:35 Güncelleme: 22:30:02

Kulüp başkanı Osman Toprak, teknik direktör Oğuz Çetin ile yollarını ayırdıktan sonra bazı isimlerle temas haline geçtiklerini söyledi.

Bu kapsamda Gaziantepli teknik direktör Hüseyin Kalpar ile de görüştüklerini ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Hüseyin hoca, tecrübesi, bilgisi ve oyuncularla olan diyaloğuyla takıma katkı sağlayacak bir isim. Kendisi kulübümüzdeki bazı oyuncularla daha önceden de çalışmış bir hoca. O yüzden sıkıntılı süreçten Hüseyin hocamızla çıkacağımıza inanıyorum. İnşallah bu birliktelik iki taraf için de uzun soluklu ve başarılı dolu olur."

Toprak, Kalpar ile prensip anlaşmasına varıldığını ve en kısa sürede sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

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