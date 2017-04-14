AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ
14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Leicester taraftarlarına hapis cezası!
FUTBOL
Leicester taraftarlarına hapis cezası!
Ronaldo'dan 100 gol yorumu!..
FUTBOL
Ronaldo'dan 100 gol yorumu!..
"Ligde kalmaya çok yakınız"
FUTBOL
"Ligde kalmaya çok yakınız"
"Fabri'ye attığı her çalım için..."
FUTBOL
"Fabri'ye attığı her çalım için..."
Beşiktaş turu nasıl geçer?
FUTBOL
Beşiktaş turu nasıl geçer?
Rövanş maçı ne zaman?
FUTBOL
Rövanş maçı ne zaman?
Beşiktaş'a kötü haber!
FUTBOL
Beşiktaş'a kötü haber!
Ah Fabri ah!
FUTBOL
Ah Fabri ah!
23 dakikada inanılmazı başardılar!
FUTBOL
23 dakikada inanılmazı başardılar!
"Fransa'da oluyor maç, orada Erdoğan yok"
FUTBOL
"Fransa'da oluyor maç, orada Erdoğan yok"
Riekerink'ten olay itiraf!
FUTBOL
Riekerink'ten olay itiraf!
Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
FUTBOL
Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
Kirayı bile ödeyememiş!
FUTBOL
Kirayı bile ödeyememiş!
Gözyaşlarına boğuldu
FUTBOL
Gözyaşlarına boğuldu
ÖNE ÇIKANLAR
Daniel Candeias Aytemiz Alanyaspor
FUTBOL

Daniel Candeias: "Ligde kalmaya çok yakınız"

Aytemiz Alanyaspor'un Portekizli orta saha oyuncusu Daniel Candeias, bu sene ligde kalmaya çok yakın olduklarını bildirdi

14 Nisan 2017 Cuma, 00:09:30 Güncelleme: 00:23:58

Aytemiz Alanyaspor'un Benfica'dan bir yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki Portekizli futbolcu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman öncesi yaptığı açıklamada, art arda aldıkları galibiyetlerin öneminin farkında olduklarını söyledi.

Her galibiyetten sonra öz güvenlerinin arttığını dile getiren Candeias, "Kulübün bu seneki hedefi olan ligde kalmaya çok yakınız. Umarım bundan sonra daha fazla puan toplayıp, ligi daha üst sıralarda bitiririz" dedi.


Alanyaspor'da kiralık olarak oynadığının hatırlatılması üzerine Candeias, devam edip etmeme kararını ligin sonunda vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada karşılıklı olarak anlaşması gereken üç farklı taraf var. Umarım mutlu sona herkes ulaşacak. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Bugün burada çok iyi oynarsam belki Benfica'ya geri dönerim ya da Alanyaspor bonservisimi alır ve buranın oyuncusu olurum."

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic'in doğum günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Safet Susic: "Zor bir fikstürümüz var"
FUTBOL

"Zor bir fikstürümüz var"
Safet Susic takımına güveniyor!
FUTBOL

Safet Susic takımına güveniyor!
Fenerbahçe çalışmalara başladı!
FUTBOL

Fenerbahçe çalışmalara başladı!
Alanyasporlu Birol Parlak'a doğum günü!
FUTBOL

Birol Parlak'a doğum günü!