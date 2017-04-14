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Beşiktaş - Lyon rövanş maçı ne zaman?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Lyon'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Maçın rövanşı ise Vodafone Arena'da oynanacak. Peki Beşiktaş - Lyon rövanş maçı ne zaman?

14 Nisan 2017 Cuma, 00:55:01 Güncelleme: 01:12:29

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Lyon'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından taraftarlar "Beşiktaş - Lyon rövanş maçı ne zaman?" diye merak ediyor. Peki Beşiktaş - Lyon rövanş maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - LYON RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Arena'da oynanacak rövanş mücadelesi 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 22:05'te oynanacak. Rövanş maçında kart cezalısı Marcelo forma giyemeyecek. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LYON 2- 1 BEŞİKTAŞ

Lyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada maç öncesinde stadyumda yaşanan tribün olayları nedeniyle maç 22:50'de başladı. Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, dakika 15'te Ryan Babel ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda daha savunma ağırlıklı oynadı. Dakika 83'de ceza sahasında yaşanan karambolde Corentin Tolisso, topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu. Golün 1 dakika sonrasında Beşiktaş kalecisi Fabri'nin büyük hatasını affetmeyen Jeremy Morel takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Maçın geri kalan dakikalarında gol olmayınca, maç 2-1 Lyon üstünlüğüyle tamamladı ve Beşiktaş deplasman golü avantajıyla sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

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