Atiba, Lyon maçında yenilen ikinci gol sonrası Fabri'ye destek çıktı

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, 2-1 kaybedilen Lyon maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Atiba, "Son pasları iyi yapamadık. Lyon ikinci yarı daha iyiydi. Bazı bölümlerde yetersiz kaldık. Yaptığımız olumlu işler var. Lyon zorlu bir takım. İstanbul'da öz güvenimizi yüksek tutup, taraftarımızın desteğiyle turu geçmeye çalışacağız." sözlerini kullandı.

Yenilen ikinci golde Fabri'nin suçlanmaması gerektiğini belirten Kanadalı oyuncu, "Son golde hatalar benimle başladı. Fabri'ye verdiğim pas yeteri kadar sert değildi, Fabri'yi zor durumda bıraktım." diyerek sözlerini tamamladı.