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Anderson Talisca: "Kendi evimizde daha iyi oynuyoruz"

Anderson Talisca ve Babel, Olympique Lyon maçının ardından konuştu

14 Nisan 2017 Cuma, 02:44:38 Güncelleme: 02:46:23

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, Olympique Lyon maçı sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı; "Gol bizi rahatlattı. Bizim için önemliydi. 80 dakikaya kadar iyi oynadık. Belli bir dakikadan sonra defans yapmak yetmiyor. Maçı tuttuk bu hafta maça iyi hazırlanacağız. Kendi evimizde daha iyi oynuyoruz. Son 10 dakikayı konuşacak olursak, son 10 dakika konsantrasyon kaybı yaşadık. Hafta içi çalışarak bunu telafi edeceğiz."

"DAHA SON SÖZÜ SÖYLEMEDİK"

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel ise  2 - 1'lik yenilgi sonrası "Daha son sözü söylemedik" dedi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Siyah-beyazlı futbolcu, "Deplasmanda atılan gol önemli. 1-0'dan sonra skoru korumak için çalıştık. İki dakika içinde iki gol yiyince canımız acıdı. Daha son sözü söylemedik. Evimizde taraftarlarımızın desteğiyle turu geçeceğiz. Avrupa maçları ligden farklı. Son 10 dakika gerginlik olabiliyor. Kaybederken de kazanırken de biz bir takımız. Rövanş içinde öz güvenimiz yüksek. Biz bu turu geçeceğiz" şeklinde konuştu.

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