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Lyon Teknik Direktörü Genesio: Maçın oynanması ve iptal olmaması çok önemliydi

Olympique Lyon Teknik Direktörü Genesio, Beşiktaş maçı sonrası konuştu

14 Nisan 2017 Cuma, 02:52:20 Güncelleme: 02:53:34

Olympique Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maç öncesinde yaşanan olaylara rağmen karşılaşmanın oynanmasının önemli olduğunu söyledi.

Genesio, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu vurgulayarak, "Futbolun buna yakışmadığını düşünüyorum. Sonuç olarak maçın oynanması, iptal olmaması çok önemliydi. Futbol bu, kötü anlar için değil. Kolay olmadığını söyleyebilirim." dedi.

İkinci karşılaşma için bir endişe yaşayıp yaşamadığı sorusunu yanıtlayan Genesio, "Açıkçası orada bizim güvenliğimizi sağlayacak görevlilere güveniyoruz. Maçı oyuncular oynuyor, seyirciler oynamıyor. Sahada mücadele etmemiz gerekiyor. Şu anda endişeli değilim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş karşısında ilk yarıda zorlandıklarını anlatan Bruno Genesio, şunları kaydetti:

"İleride basmaya çalıştık. Beşiktaş iyi ve hak edilmiş bir gol attı. İkinci yarı daha hareketli bir Lyon vardı. İkinci maçın zor olacağını düşünüyorum. Beşiktaş iyi takım, biz de hazırız. Oyuncuların uluslararası tecrübesi var. Şansları eşit görüyorum."

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