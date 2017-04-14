TRABZONSPOR HABERLERİ
14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
"Lyon, Fabri'ye teşekkür edebilir"
FUTBOL
"Lyon, Fabri'ye teşekkür edebilir"
"Hakem Beşiktaş'ı yaktı"
FUTBOL
"Hakem Beşiktaş'ı yaktı"
Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!
FUTBOL
Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!
"Kiev’de hakem skandalı, Lyon’da defans ve Fabri faciası..."
FUTBOL
"Kiev’de hakem skandalı, Lyon’da defans ve Fabri faciası..."
"Takımda zafer havası var"
FUTBOL
"Takımda zafer havası var"
Trabzon'a Brezilyalı stoper!
FUTBOL
Trabzon'a Brezilyalı stoper!
Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i ağırlıyor
FUTBOL
Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i ağırlıyor
"Daha son sözü söylemedik"
FUTBOL
"Daha son sözü söylemedik"
Leicester taraftarlarına hapis cezası!
FUTBOL
Leicester taraftarlarına hapis cezası!
Ronaldo'dan 100 gol yorumu!..
FUTBOL
Ronaldo'dan 100 gol yorumu!..
"Ligde kalmaya çok yakınız"
FUTBOL
"Ligde kalmaya çok yakınız"
Onazi'ye Avrupa kıskacı!
FUTBOL
Onazi'ye Avrupa kıskacı!
"İkinci maç için endişeli değilim"
FUTBOL
"İkinci maç için endişeli değilim"
"Fabri'ye attığı her çalım için..."
FUTBOL
"Fabri'ye attığı her çalım için..."
ÖNE ÇIKANLAR
Doria Marsilya
FUTBOL

Trabzonspor, Marsilya'dan Doria'yı istiyor!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Trabzonspor'da hedef Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Doria...

14 Nisan 2017 Cuma, 10:05:33 Güncelleme: 10:08:45

Geleceği parlak isimlerden biri olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncunun birkaç kez izlendiği ve beğenildiği dile getirildi.

Brezilyalı için Marsilya ile temasa geçildiği ve ilk etapta 4 milyon Euro bonservis bedeli istendiği bildirildi. Bu sezon 25 maça çıkıp 2 gol atan Doria’nın, kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Başarılı stoper, Brezilya Milli Takımı ile 2013’te Bolivya’ya karşı forma giymişti. Doria’nın transferi için geçen sezon Galatasaray da yoğun çaba göstermişti. Ancak anlaşmazlıklar nedeniyle transfer olumlu sonuçlanamamıştı.

HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor ve Beşiktaş arasında yılın takası
FUTBOL

Yılın takası!
Trabzonspor, Medical Park Arena'da daha golcü
FUTBOL

Trabzonspor, Medical Park Arena'da daha golcü
Trabzonspor, Ahmed Musa'nın peşinde
FUTBOL

Trabzon o yıldızın peşinde!
Trabzonspor'dan transfer açıklaması
FUTBOL

Trabzon'dan transfer açıklaması!