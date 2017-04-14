Dick Advocaat: "Takımda zafer havası var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat derbiyle yatıp derbiyle kalkıyor... Referandum nedeniyle liglere ara verilmesine rağmen takıma sadece bir gün izin verip çalışmalarını sürdüren Hollandalı hoca Samandıra’da sürekli olarak yardımcılarıyla toplantılar yapıyor.

Advocaat Galatasaray’ın Medipol Başakşehir ile oynayıp 4-0 kaybettiği maçtaki izlenimlerini yardımcılarıyla paylaşmanın yanı sıra zorlu 90 dakika için de fikir alışverişinde bulunuyor.

Tecrübeli hoca TT Arena’daki maç için, “Derbiyi kazanacağımıza inanıyorum. Takımın havası çok iyi. Böyle maçları ben çok yaşadım. Tecrübelerim bana takımda zafer havasını hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

‘LİGİ İKİNCİ BİTİRİRİZ’

Hollandalı çalıştırıcı, Galatasaray karşısında alacakları galibiyetin öneminin de altını çizerken yardımcılarıyla şu görüşleri paylaştı:



“Son maçlarda iyi sonuçlar aldık. Derbiyi de kazanırsak ligi ikinci bitireceğimize inanıyorum. Bunu başarmamamız için de hiçbir neden yok. İyi bir kadromuz var ve Galatasaray engelini aşabilecek güçteyiz.”

HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL