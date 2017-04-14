DİĞER HABERLERİ
14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Galatasaray sorusuna şaşırtan cevap: "Bana küfür..."
FUTBOL
Galatasaray sorusuna şaşırtan cevap: "Bana küfür..."
Fransa'dan Beşiktaş için olay sözler
FUTBOL
Fransa'dan Beşiktaş için olay sözler
UEFA açıkladı! Beşiktaş'tan 1, Lyon'dan 2 isim...
FUTBOL
UEFA açıkladı! Beşiktaş'tan 1, Lyon'dan 2 isim...
Lyon'a ağır ceza yolda!
FUTBOL
Lyon'a ağır ceza yolda!
Capsler patladı!
FUTBOL
Capsler patladı!
"Hakem Beşiktaş'ı yaktı"
FUTBOL
"Hakem Beşiktaş'ı yaktı"
Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!
FUTBOL
Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!
"Kiev’de hakem skandalı, Lyon’da defans ve Fabri faciası..."
FUTBOL
"Kiev’de hakem skandalı, Lyon’da defans ve Fabri faciası..."
Selçuk İnan'ın acı günü!..
FUTBOL
Selçuk İnan'ın acı günü!..
"CAS, F.Bahçe'nin başvurusunu reddetti"
FUTBOL
"CAS, F.Bahçe'nin başvurusunu reddetti"
"Önümüzdeki sezon Eskişehirspor, Süper Lig'de olacak"
FUTBOL
"Önümüzdeki sezon Eskişehirspor, Süper Lig'de olacak"
"Takımda zafer havası var"
FUTBOL
"Takımda zafer havası var"
Trabzon'a Brezilyalı stoper!
FUTBOL
Trabzon'a Brezilyalı stoper!
Suudi Arabistan'da maç yönetecek
FUTBOL
Suudi Arabistan'da maç yönetecek
ÖNE ÇIKANLAR
Lionel Messi Arjantin
FUTBOL

Lionel Messi, FIFA'ya ifade verecek!

Arjantin'in Şili'yi 1-0 yendiği maçta yardımcı hakeme küfür ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Lionel Messi, FIFA tarafından ifade vermeye çağrıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 15:29:59 Güncelleme: 15:33:26

Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, FIFA'nın Messi'yi ifade vermek üzere 4 Mayıs'ta İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezine davet ettiği bildirildi. İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun, AFA avukatlarının eşliğinde savunmasını yapacağı belirtildi.

4 maç men cezasının yanı sıra FIFA tarafından yaklaşık 10 bin dolar da para cezasına çarptırılan Messi, yaşanan olayın ardından İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Sözlerimle yardımcı hakemi rahatsız ettiysem özür dilerim. Kendi kendime söylendim, kesinlikle direkt hakeme karşı küfür etmedim. Açılan soruşturmanın, bana karşı herhangi bir yaptırımı olmadan kaldırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bolivya maçında forma giyemeyen Messi, cezanın düşürülmemesi durumunda Uruguay, Venezuela ve Peru karşılaşmalarında da takımdaki yerini alamayacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
4 maç ceza alan Messi kendini savundu!
FUTBOL

Messi kendini savundu!
Messi’yi kokaine bulaştırdılar!
FUTBOL

Messi’yi kokaine bulaştırdılar!
Lionel Messi, başka takımların formasını giyerse...
FUTBOL

Lionel Messi, Real Madrid'de!
Luis Enrique: "Messi'nin rakamları inanılmaz"
FUTBOL

"Messi'nin rakamları inanılmaz"