Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kalpar'a emanet

Türkiye 1'inci Ligi takımlarından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Osman Toprak, imza töreninde Hüseyin Kalpar'ın takımına katkı sağlayacağını söyledi. Hüseyin Kalpar ise Gaziantep'e döndüğü için mutlu olduğunu ve kulübü hak ettiği yerlere taşımak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Osman Toprak ile Hüseyin Kalpar, 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.