Jose Mourinho yönetimindeki ligin 5. sırasında yer alan Manchester United, evinde 75 puanla ligin liderlik koltuğunda yer alan Chelsea'yi ağırlıyor. Peki Manchester United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
MANCHESTER UNİTED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Old Trafford'da oynanacak Premier Lig derbisini İngiliz hakem Robert Madley yönetecek. 16 Nisan 2017 Türkiye saati ile 18:00'da başlayacak olan mücadele S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.
İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER
● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.
● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
● Manchester United, evinde oynadığı son karşılaşmada Everton ile 1-1 berabere kaldı.
● Chelsea, deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.
● Manchester United, evinde oynadığı son 14 maçta kaybetmedi.
● Chelsea, deplasmanda oynadığı son 6 maçı kaybetmedi.
● Chelsea ve Manchester United arasında oynanan son karşılaşmada İngiltere FA Kupası'nda Chelsea, 1-0 kazanmıştı.
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