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Manchester United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Manchester United, evinde 75 puanla ligin liderlik koltuğunda yer alan Chelsea'yi ağırlıyor. Peki Manchester United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

14 Nisan 2017 Cuma, 19:30:24 Güncelleme: 19:35:10

Jose Mourinho yönetimindeki ligin 5. sırasında yer alan Manchester United, evinde 75 puanla ligin liderlik koltuğunda yer alan Chelsea'yi ağırlıyor. Peki Manchester United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

MANCHESTER UNİTED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Old Trafford'da oynanacak Premier Lig derbisini İngiliz hakem Robert Madley yönetecek. 16 Nisan 2017 Türkiye saati ile 18:00'da başlayacak olan mücadele S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Manchester United, evinde oynadığı son karşılaşmada Everton ile 1-1 berabere kaldı.

● Chelsea, deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

● Manchester United, evinde oynadığı son 14 maçta kaybetmedi.

● Chelsea, deplasmanda oynadığı son 6 maçı kaybetmedi.

● Chelsea ve Manchester United arasında oynanan son karşılaşmada İngiltere FA Kupası'nda Chelsea, 1-0 kazanmıştı.

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