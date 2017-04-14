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Antonio Conte: Ibrahimovic kariyerinin zirvesinde

Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte, Zlatan Ibrahimovic için kariyerinin en iyi performansını gösterdiğini söyledi

14 Nisan 2017 Cuma, 19:45:06 Güncelleme: 19:51:20

Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte, yaklaşan Manchester United maçı öncesinde Kırmızı Şeytanlar'ın süperstarı Zlatan Ibrahimovic'e övgü dolu sözler söyledi. Zlatan'ın kariyeri boyunca bu kadar iyi bir performans sergilemediğini söyleyen Conte, "Evet bunu her zaman söylüyorum. Zlatan şu anda kariyerinin zirvesinde. Kendisi çok iyi ve üst düzey bir oyuncu. O sadece bir bitirici değil aynı zamanda takımı içinde katkı sağlayan bir oyuncu." dedi.

İlerleyen yaşına rağmen İsveçli golcüyü öven İtalyan teknik adam, "Ibrahimovic, dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Bu tarz oyunculara sahip olmak çok güzel çünkü takımları için de büyük katkı sağlıyorlar. Topu her aldığında tehlike yaratabilecek bir potansiyele sahip. Zlatan çok tehlikeli bir hücum oyuncusu." dedi.

(Goal)

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