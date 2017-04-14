İspanya Ligi La Liga'da ligin 12. sırasında 39 puanla yer alan Valencia, evinde 61 puanla 4. sırada bulunan Sevilla'yı ağırlıyor. Peki Valencia - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
VALENCİA - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Mestalla Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Gonzalez yönetecek. 16 Nisan 2017 Türkiye saati ile 17:15'te başlayacak maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER
● Valencia, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet , 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
● Sevilla, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
● Valencia, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.
● Sevilla, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.
● Valencia, evinde oynadığı son maçta Celta Vigo'yu 3-2 yendi.
● Sevilla, deplasmanda oynadığı son maçta Barcelona'ya 3-0 kaybetti.
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