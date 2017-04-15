Hasan Ali giderse Sakıb gelecek

F enerbahçe’de bir yandan ligin üst sıralarında tutunma ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanma hesapları yapılırken diğer yandan da önümüzdeki sezonun çalışmaları yapılıyor...

Yeni dönemde teknik direktör olarak Aykut Kocaman’ın takımın başına getirilmesi planlanırken yeni isimlerle de görüşmeler sürüyor. Bunlardan biri de sol bek transferi. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesi 31 Mayıs 2017 itibarıyla sona eriyor ve henüz sözleşmesi de yenilenmedi. Yönetim FFP nedeniyle yıllık ücretlerde fazla artış yapamayacağı için Hasan Ali ile anlaşma sağlanamaması durumunda B planını da hazırlamış durumda.

BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-Lacivertliler’in gündemindeki isim ise Antalyaspor’un başarılı sol beki Sakıb Aytaç... Eğer Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağlanamazsa Fenerbahçe yönetimi Kırmızı-Beyazlılar’ın yıldızı için kolları sıvayacak. 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuyla ilk irtibatı kuran Kanarya’nın kurmayları, Akdeniz ekibine resmi teklifte bulunacak.

HABERTÜRK | AHMET SELİM KUL