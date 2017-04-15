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Fikret Orman: Lyon'u eleyeceğiz

Beşiktaş'ta divan kurulu başkanlığı seçimi yapılıyor. Toplantının başında gergin anlar yaşanırken Fikret Orman, "Türkiye'nin en büyüğüyüz. Lyon'u eleyeceğiz. Neyi pay edemiyorsunuz!" diyerek tepki gösterdi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:28:41 Güncelleme: 12:27:52

Beşiktaş'ta divan kurulu başkanı seçiliyor...

Beşiktaş Kulüp Yönetimi'nin mahkeme kararı çıkarttığı Yalçın Karadeniz'in adaylığı engellendi ve bugün yapılacak seçimde Tevfik Yamantürk olağanüstü Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için tek aday olarak kaldı.

TOPLANTI GERGİN BAŞLADI
Beşiktaş'ta Olağanüstü Divan Kurulu Seçimi bir hayli gergin başladı. Mahkeme kararı ile başkanlığa aday olan ancak dün akşam bir başka mahkeme kararı ile son anda aday olması yine engellenen Yalçın Karadeniz ve arkadaşları kongreyi kendilerinin açması gerektiğini söyleyerek kürsüyü işgal etti. Bu andan itibaren başlayan gerginlik önce güvenlik görevlileri daha sonra da polislerin salona gelmesi ile doruğa ulaştı.

Tüzük gereği kayyum heyetinin sadece 'seçim çağrısı' yapma yetkisinin olduğu kongreyi açma hakkının mevcut başkan olarak kendisinde olduğunu söyleyen Karadeniz kürsüden inmemekte ısrar edince Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile tartıştı. Yalçın Karadeniz "Seçim listemi hazırlamadım. Zaten seçime giremiyorum. Tüzüğün bana verdiği yetki ile kongreyi açacağım. Problem nedir? 10 sene burada oy kullanmışız, bugün kullanamıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi mikrofonu bile açmıyorsunuz" dedi. Ahmet Ürkmezgil'in mikrofonu açtırması ile konuşmasını yapan Karadeniz kongre divanlık başkanlığını oluşturduktan sonra salonu terk etti.

Vodafone Arena'daki oy kullanma işlemi 11.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.

FİKRET ORMAN: NEYİ PAY EDEMİYORSUNUZ!
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, kurulda bir açıklamada bulundu:

"Şimdi geldiğimiz noktada şu anda Divan'ı yöneten Ali Rıza Bey (Dizdar) , Divan Yönetim Kurulu'nun iptali için değil de Divan seçiminin iptali için dava açtı. Ve dava mahkeme tarafından kabul edildi. O günden sonra Divan Kurulu seçimle alakalı toplanabilir. Bunları mahkemelere taşımak bize yakışmadı. İnşallah bu son olsun. Artık 'Türkiye'nin tek büyüğü Beşiktaş' diye biz değil gazeteler söylüyor. Nedir pay edemediğiniz, hala anlamış değilim. Ligin bitimine 7 hafta var, 3. yıldıza gidiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildik ama evimizde maç oynayacağız. Herkeste bir moral bozukluğu. Bu neyin moral bozukluğu? Evet biz onları yeneceğiz ve bu turu da geçeceğiz. Bizim tek sevdamız var; Beşiktaş. Bizim şahsi bir hesabımız yok. Sizin vekiliniziz. Asil değiliz biz, vekiliz."

"AYAK OYUNLARI YAPMASINLAR"
"Beşiktaş'ın büyüklüğünü Lyon bile kabul ediyor. Maça insanları almışlar, bizim böyle bir talebimiz olmadı. 'Biz bunu kendimiz organize etmedik, kendileri aldılar' diyorlar. Bu ne taraftarmış ki, Avrupa'nın her yerinden aynı bölgeden bilet almışlar. Yalan, kendileri para kazanabilmek için bileti sattılar. Sattıktan sonra o taraftarın suçunu bize yüklemeye çalışıyorlar. Burası bizim evimiz, korkmasınlar. Herkesin savunucusuyuz. Burada gelip maçlarını güzel güzel seyretsinler. Ağırlamaktan keyif alıyoruz. Biz orada ayak oyunları yapmasınlar. Bize Türkiye'de ayak oyunu yapanların da ağzının payını payını veriyoruz. Ligde 5 puan öndeyiz..Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Basketbol, hentbol... Neyi pay edemiyorsunuz!"

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 dakika önce
    adamsın
  • Misafir 28 dakika önce
    Yürü be Başkan kim tutar seni
  • Misafir 31 dakika önce
    Lyon'a elenirse Beşiktaş'ı büyük bir kriz bekliyor ahan da buraya yazıyorum.
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