Metin Albayrak: "Çoluk çocuk demeden saldırdılar"

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, kendilerine ceza verilmesini beklemediklerini söyledi. Yaşananların Lyon’un sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Albayrak, “Ev sahibinin birinci önceliği maçın sağlıklı ve güvenli bir şekilde oynanmasını sağlamaktır. Yaşanan her şey Lyon’un sorumluluğunda. Beşiktaş’ın ceza alacak bir durumu yok. Ceza alacak varsa bu Beşiktaş değil, Olympique Lyon’dur” diye konuştu. Kendilerinin sorumluluğu dışında bilet satışı yapıldığının altını çizen Albayrak, “Demir sopalarla çoluk çocuk demeden saldırdılar. Golden sonra sahaya atlamaları da var ayrıca. Bunların hepsi rakibimizin sorumluluğunda. Yaşananların yirmide biri ülkemizde olsa çok büyük cezalar gelirdi. Türkiye’de böyle şeyler yaşanmıyor. Biz bu konuda çok ileriyiz, onun için taraftarlarımızla gurur duyuyorum” dedi.

LYON’DAN KOMİK SAVUNMA: HER KULÜP KENDİ TARAFTARINDAN SORUMLUDUR

Lyon Kulübü Başkan Yardımcısı Vincent Ponsot ile kulübün güvenlik menajeri Annie Saladin, düzenledikleri basın toplantısında Türk taraftarları suçladı. Ponsot, “Bizim de sorumluluklarımız var, bunun farkındayız. Ancak, bariz bir şekilde görülüyor ki agresif Türk taraftarlarının kurbanı olduk. Görüntüler ortada, UEFA yetkilileri de olaylara şahit oldu. Her kulüp, kendi taraftarlarından sorumludur. Bu andan itibaren, kurallar oldukça açık” şeklinde konuştu. Annie Saladin ise, “Çok sayıda Çarşı grubuna ait taraftar vardı. Bunlar, taşkınlıklara neden olan başlıca suçlulardı. Her yerdeydiler, kontrol etmek imkansızdı” dedi.

BEŞİKTAŞ'A PARA, LYON'A SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

Yaşanan olayların ardından gözler UEFA’nın vereceği karara çevrildi... Maçın gözlemcisinin hazırlayacağı raporu değerlendirecek olan UEFA Disiplin Kurulu, kararını önümüzdeki hafta verecek. UEFA Disiplin Talimatı gereği tüm güvenliğin sağlanması ev sahibi takımın sorumluluğunda olduğu için Beşiktaş’ın para cezası ile bu durumu atlatması bekleniyor. Sahaya atılan meşale ve patlayıcı maddeler nedeniyle temsilcimize para cezası gelecek. Ancak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyen ve güvenliği sağlayamayan Lyon ise seyircisiz oynama ya da saha kapatma cezası ile karşı karşıya kalacak. Lyon taraftarının sahaya girerek maçın geç başlamasına neden olmaları ve kavgaya karışmaları sebebiyle bu cezanın verileceği öğrenildi.