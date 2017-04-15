Sunderland: 2 - West Ham United: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında koltuğu sallantıda olan Slaven Bilic'in takımı West Ham United, lig sonuncusu Sunderland'e konuk oldu.

5. dakikada Ayew ile öne geçen Bilic'in öğrencileri, 26'da Khazri'yi durduramadı ve devre 1-1 bitti.

İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan Collins attığı golle West Ham'ı yeniden öne geçirdi. Maçta son sözü ise Borini söyledi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla West Ham United puanını 37, Sunderland ise 21 yaptı.





Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:

Everton: 3 - Burnley: 1

Stoke City: 3 - Hull City: 1

Watford: 1 - Swansea City: 0

Crystal Palace: 2 - Leicester City: 2