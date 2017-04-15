İNGİLTERE HABERLERİ
15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Galatasaray'da deprem gibi karar!
FUTBOL
Galatasaray'da deprem gibi karar!
"Lyon başkanı takımına güvenmiyor"
FUTBOL
"Lyon başkanı takımına güvenmiyor"
Beşiktaş'ta divan gerginliği!
FUTBOL
Beşiktaş'ta divan gerginliği!
Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!
FUTBOL
Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!
Ortalığı karıştıran sözler
FUTBOL
Ortalığı karıştıran sözler
Bakın nereliymiş...
FUTBOL
Bakın nereliymiş...
Beşiktaş'tan lobi atağı!
FUTBOL
Beşiktaş'tan lobi atağı!
Yeni başkan Tevfik Yamantürk!
FUTBOL
Yeni başkan Tevfik Yamantürk!
Yalçın Karadeniz'den seçime itiraz
FUTBOL
Yalçın Karadeniz'den seçime itiraz
Dursun Özbek Florya'da
FUTBOL
Dursun Özbek Florya'da
Milan 90+7'de geri döndü!
FUTBOL
Milan 90+7'de geri döndü!
"Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenemezse..."
FUTBOL
"Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenemezse..."
Hayat ona güzel!
FUTBOL
Hayat ona güzel!
Süper Lig'in yükünü çeken hakemler
FUTBOL
Süper Lig'in yükünü çeken hakemler
ÖNE ÇIKANLAR
Sunderland - West Ham United
FUTBOL

Sunderland: 2 - West Ham United: 2 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 33. haftasında West Ham United deplasmanda lig sonuncusu Sunderland'le 2-2 berabere kaldı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 18:48:50 Güncelleme: 20:13:02

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında koltuğu sallantıda olan Slaven Bilic'in takımı West Ham United, lig sonuncusu Sunderland'e konuk oldu.

5. dakikada Ayew ile öne geçen Bilic'in öğrencileri, 26'da Khazri'yi durduramadı ve devre 1-1 bitti.

İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan Collins attığı golle West Ham'ı yeniden öne geçirdi. Maçta son sözü ise Borini söyledi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla West Ham United puanını 37, Sunderland ise 21 yaptı.



Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:

Everton: 3 - Burnley: 1
Stoke City: 3 - Hull City: 1
Watford: 1 - Swansea City: 0
Crystal Palace: 2 - Leicester City: 2

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bournemouth: 3 - West Ham United: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Bilic'e son dakika şoku!
West Ham United: 1 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Chelsea adım adım şampiyonluğa!
Sunderland: 0 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

City ve Tottenham yola devam ediyor!
CEV Challenge Kupası Bursa BŞB'nin
VOLEYBOL

Bursa BŞB tarih yazdı!