Sporting Gijon: 2 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

La Liga'da şampiyonluk en büyük adayı olan Real Madrid deplasmanda Sporting Gijon'a konuk oldu.

14'de Duje Cop'un golüyle geriye düşen Real Madrid, 3 dakika sonra Isco ile devreyi 1-1'lik eşitlikle kapattı.

Sporting ikinci yarıya da golle başladı ve 50'de Vesga ile 2-1 öne geçti. 59. dakikada bu kez Morata, Los Galacticos'a eşitliği getirdi.

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise maçın yıldızı Isco attığı güzel golle Real Madrid'e galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 75 yaparak 6 puan farkla liderliğini sürdürürken, Sporting Gijon ise 22 puanda kaldı.

DEPORTIVO EVİNDE KAZANDI

Günün diğer maçında ise Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna sahasında Malaga'yı 2-0 mağlup etti. Deportivo'ya galibiyeti Joselu ve Pedro Mosquera getirdi.