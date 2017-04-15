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Antalyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor hazırlık maçında, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 20:21:02 Güncelleme: 20:23:27

Antalyaspor, halk oylaması nedeniyle lige verilen arada Spor Toto Süper Lig'in bir diğer Antalya takımı Aytemiz Alanyaspor'la Belek turizm bölgesindeki bir otelin sahasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında turuncu-yeşilli takım, 3, 21 ve 45. dakikada Vagner Love'in attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Maçın 83. dakikasında Deniz Kadah'ın golüyle farkı 2'ye indiren Antalyaspor, maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

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