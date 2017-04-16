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Al Hilal: 0 - Al Ahli: 0 | MAÇ SONUCU

Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta karşılaşmasında Al Hilal-Al Ahli ile 0-0 berabere kaldı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 23:50:40 Güncelleme: 16 Nisan 2017 Pazar, 00:01:42

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Al Hilal-Al Ahli maçını yönetti.

Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında Riyad şehrinde bulunan 67.000 kişi kapasiteli King Fahd International Stadyumu'nda TSİ 20.45'te başlayan mücadele 0-0 eşit skorla son buldu.

Öte yandan Cüneyt Çakır karşılaşmada ev sahibi ekipten Mohammed Al Burayk'a 19'uncu dakikada, konuk ekipte ise Abdulfattah Asiri'ye 16'ncı dakikada sarı kart gösterdi.

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