Al Hilal: 0 - Al Ahli: 0 | MAÇ SONUCU

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Al Hilal-Al Ahli maçını yönetti.
Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında Riyad şehrinde bulunan 67.000 kişi kapasiteli King Fahd International Stadyumu'nda TSİ 20.45'te başlayan mücadele 0-0 eşit skorla son buldu.
Öte yandan Cüneyt Çakır karşılaşmada ev sahibi ekipten Mohammed Al Burayk'a 19'uncu dakikada, konuk ekipte ise Abdulfattah Asiri'ye 16'ncı dakikada sarı kart gösterdi.
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