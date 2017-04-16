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Monaco: 2 - Dijon: 1 | MAÇ SONUCU

Bu sezon rüya gibi bir sezon geçiren Monaco 1-0 geriye düştüğü Dijon maçını deneyimli golcüsü Falcao'nun muhteşem performansıyla çevirdi: 2-1

16 Nisan 2017 Pazar, 00:08:52 Güncelleme: 00:11:54

Ligue 1'de lider Monaco, Dijon'u 2-1 mağlup ederek peşpeşe 6. galibiyetini aldı. Stade Louis II'de Cedric Varrault'un golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Monaco ikinci yarıda tüm hatlarıyla taarruza geçti.



69. dakikada Falcao'nun direkten dönen frikiğini tamamlayan Dirar skora dengeyi getirdi. 81. dakikada enfes bir frikik golüyle takımına üç puanı getiren Kolombiyalı şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı dönülmesini sağladı.

Böylece 77 puana çıkan Monaco liderliğini sürdürdü. 19. sırada yer alan Dijon ise 29 puanda kaldı.

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