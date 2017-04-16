DÜNYA FUTBOLU HABERLERİ
16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
"Yusuf Yazıcı'nın gitmesine ben engel oldum"
FUTBOL
"Yusuf Yazıcı'nın gitmesine ben engel oldum"
Moussa Sow: "Sizi pişman etmem"
FUTBOL
Moussa Sow: "Sizi pişman etmem"
"Ne yapıp edin, Fener’i yenin!"
FUTBOL
"Ne yapıp edin, Fener’i yenin!"
Geleceğiyle ilgili karar verildi!
FUTBOL
Geleceğiyle ilgili karar verildi!
Lucescu'dan ayrılık sinyali!
FUTBOL
Lucescu'dan ayrılık sinyali!
Advocaat'ın sıkıntısı...
FUTBOL
Advocaat'ın sıkıntısı...
Barça'ya moral Messi'den!..
FUTBOL
Barça'ya moral Messi'den!..
Monaco'yu Falcao uçurdu!
FUTBOL
Monaco'yu Falcao uçurdu!
Galatasaray'da deprem gibi karar!
FUTBOL
Galatasaray'da deprem gibi karar!
Enes Ünal, Hollanda'yı yine salladı!
FUTBOL
Enes Ünal, Hollanda'yı yine salladı!
"Lyon başkanı takımına güvenmiyor"
FUTBOL
"Lyon başkanı takımına güvenmiyor"
Beşiktaş maçı için Lyon'dan flaş karar!
FUTBOL
Beşiktaş maçı için Lyon'dan flaş karar!
Beşiktaş'ta divan gerginliği!
FUTBOL
Beşiktaş'ta divan gerginliği!
Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!
FUTBOL
Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!
ÖNE ÇIKANLAR
Mircea Lucescu Zenit
FUTBOL

Mircea Lucescu: Spartak maçından sonra yollar ayrılabilir

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit Saint Petersburg'u çalıştıran Rumen teknik adam, Spartak Moskova maçından sonra görevinden ayrılabileceğini açıkladı

16 Nisan 2017 Pazar, 10:54:40 Güncelleme: 10:56:44

Ülkemizde bir dönem G.Saray ve Beşiktaş’ı çalıştıran Mircea Lucescu, bu sezon başında geldiği Zenit’te beklentileri karşılayamadı. Rus ekibiyle ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Rumen hoca, bugün oynayacakları Spartak Moskova maçından kötü bir sonuç almaları halinde ayrılabileceğini işaret ederek “Sezon başında birçok önemli oyuncumuzu kaybettik. Şimdi Spartak maçını düşünüyorum. Ondan sonra yolları ayırma kararı olabilir” dedi.

HABERTÜRK SPOR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sadi Tekelioğlu: "Yusuf Yazıcı'nın gitmesine ben engel oldum"
FUTBOL

"Yusuf Yazıcı'nın gitmesine ben engel oldum"
Moussa Sow'dan Dick Advocaat'a: "Derbide şans verirseniz, pişman etmem"
FUTBOL

Moussa Sow: "Sizi pişman etmem"
Kanser ilacında büyük vurgun!
SAĞLIK

Kanser ilacında büyük vurgun!
Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı
GÜNDEM

Başbakan oyunu kullandı: Milletimizin verdiği karar ...