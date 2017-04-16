Mircea Lucescu: Spartak maçından sonra yollar ayrılabilir

Ülkemizde bir dönem G.Saray ve Beşiktaş’ı çalıştıran Mircea Lucescu, bu sezon başında geldiği Zenit’te beklentileri karşılayamadı. Rus ekibiyle ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Rumen hoca, bugün oynayacakları Spartak Moskova maçından kötü bir sonuç almaları halinde ayrılabileceğini işaret ederek “Sezon başında birçok önemli oyuncumuzu kaybettik. Şimdi Spartak maçını düşünüyorum. Ondan sonra yolları ayırma kararı olabilir” dedi.

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