Beşiktaş, Lyon maçının bilet fiyatlarını açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Arena'da 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'te başlayacak maçın biletlerinin saat 14.00'ten itibaren ‪Vodafone Arena bilet satış gişesi,‪ www.passo.com.tr ve N'Kolay internet sitelerinden satışa çıkarılacağı belirtildi.



Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1: 400 lira



Kategori 2: 375 lira



Kategori 3: 350 lira



Kategori 4: 325 lira



Kategori 5: 300 lira



Kategori 6: 275 lira



Kategori 7: 150 lira



Kategori 8: 140 lira



VIP ve 1903 A-E Blok: 800 lira



1903 B-D Blok: 850 lira



1903 C Blok: 900 lira

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