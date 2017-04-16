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Amilcar Henriquez hayatını kaybetti

Panama Milli Takımı'nda forma giyen Henriquez, ülkesinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

16 Nisan 2017 Pazar, 16:12:27 Güncelleme: 16:15:00

Panama Milli Takımı futbolcusu Amilcar Henriquez, ülkesinin Colon kentinde silahlı saldırı sonucu vefat etti.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun evinden ayrıldığı sırada bir adam tarafından birkaç el ateş edilmesi sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.

Henriquez, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Panama'nın geçen ay ABD ile 1-1 berabere kaldığı maçta 20 dakika forma giymişti.

(Ntvspor)

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