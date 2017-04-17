Advocaat: "Ayakları titreyecek"

Fenerbahçe’de derbi için geri sayım başlıyor... Teknik direktör Dick Advocaat ve kurmayları Cor Pot ile Mario Been iki günlük tatil öncesinde Galatasaray’ı masaya yatırdılar ve durum değerlendirmesi yaptılar.

Hollandalı çalıştırıcıların ortak görüşü, G.Saray’ın mental açıdan sancılı bir süreç geçirdiği yönünde birleşirken, ilginç tespitler de yaptılar. İşte teknik direktör Dick Advocaat ve ekibinin Galatasaray derbisi ile ilgili düşünceleri:

1) Şu anda Galatasaray bizim 4-1 yenildiğimiz Kayserispor maçı sonrasındaki gibi bir süreç yaşıyor. Kötü durumdalar. Biz o maçtan sonra 3 maç kazanamadık. Onlar da şu an bizim yaşadığımız zor günleri yaşıyorlar.

2) Bu yüzden maç içinde geriye düşmediğimiz sürece Galatasaraylı futbolcuların ayakları titreyecektir. Öne geçersek zoru kolaya çevirebiliriz.

3) Top onlardayken oyunu mümkün olduğunca daraltıp baskı uygulamak, top bizdeyken de mümkün olduğunca geniş alanda oynayıp rakibi yormamız gerekiyor. Bu yüzden herkesin görev bilincine sahip olması şart.

4) Orta sahada özellikle Mehmet Topal ve Josef de Souza’nın Galatasaray’ın bu bölgesinde kim oynarsa oynasın rakiplerine üstünlük kurması şart. Bu onların planlarını bozacaktır. Bunu yapabiliriz. Hem fiziksel hem de mental açısından daha kuvvetliyiz.

5) Maçın dış sahada oynanması bizim için dezavantaj gibi görünse de kötü bir sezon geçirdikleri için bu durumu lehimize dönüşebilir. İyi bir futbol ve bulacağımız goller, rakip taraftarın takımlarına olan güvenini sarsacaktır.

HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL