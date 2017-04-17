Hagi'den Galatasaray'a dönüş mesajı

Romanya 1. Ligi'nde Viitorul Constanta'yı çalıştıran Gheorghe Hagi ülke basınına sürpriz bir Galatasaray açıklaması yaptı.

Viitorul Constanta ile 1. Lig Şampiyonluk Grubu'nda mücadele eden Hagi, gelecek planlarını anlatırken, Galatasaray'a dönme sinyali de verdi.

Ülke basınına açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki teknik adam yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu söylerken, ''Kendime yeni ve ciddi bir macera için güveniyorum. Burada hem akademide hem A takımda çok iyi işler yaptım, birçok engeli aştım. İçindeki ses yeni bir maceraya hazır olduğumu söylüyor. Fenerbahçe veya Beşiktaş'ı çalıştırmam imkansız, kaderim yazılı ve ben bunu değiştirmek istemiyorum. Eğer isterlerse yeniden Galatasaray'a dönmek için yeterli tecrübeye sahibim ve hazırım'' ifadelerini kullandı.

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Yönetimin 'Arkasındayız' açıklamalarına rağmen Galatasaray'daki geleceği netlik kazanmayan Igor Tudor'un ayrılması halinde ise sarı-kırmızılıların Hagi'ye yönelip yönelmeyeceği ise bilinmiyor.

Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta, Romanya 1. Ligi'nde normal sezonu 51 puanla lider kapatmıştı ve Hagi de normal sezonun en iyi teknik direktörü seçilmişti.

(Sporx)