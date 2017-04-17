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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları bu hafta oynanacak 4 karşılaşmayla tamamlanacak ve yarı finalistler belli olacak. Peki Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları ne zaman?

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:30:14 Güncelleme: 11:34:39

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşlarında, yarın Leicester City-Atletico Madrid ve Real Madrid-Bayern Münih, 19 Nisan Çarşamba günü ise Monaco-Borussia Dortmund ve Barcelona-Juventus karşılaşmaları oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI

21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

18 Nisan Salı 

Leicester City ( İngiltere) - Atletico Madrid ( İspanya) (0-1)

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih ( Almanya) (2-1)

19 Nisan Çarşamba:

Monaco ( Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3)

 

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak 4 takımın katılacağı yarı final kura çekimi 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

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