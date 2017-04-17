Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşlarında, yarın Leicester City-Atletico Madrid ve Real Madrid-Bayern Münih, 19 Nisan Çarşamba günü ise Monaco-Borussia Dortmund ve Barcelona-Juventus karşılaşmaları oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI
21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
18 Nisan Salı
Leicester City ( İngiltere) - Atletico Madrid ( İspanya) (0-1)
Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih ( Almanya) (2-1)
19 Nisan Çarşamba:
Monaco ( Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)
Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3)
Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak 4 takımın katılacağı yarı final kura çekimi 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.
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