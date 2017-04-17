İNGİLTERE HABERLERİ
17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Pereira Fenerbahçe'yi yaktı! Talisca...
FUTBOL
Pereira Fenerbahçe'yi yaktı! Talisca...
De Jong krizi
FUTBOL
De Jong krizi
Lyon'da Güneş'ten ödüllük hareket!
FUTBOL
Lyon'da Güneş'ten ödüllük hareket!
Hagi'den Galatasaray'a dönüş mesajı
FUTBOL
Hagi'den Galatasaray'a dönüş mesajı
Khacheridi seferi
FUTBOL
Khacheridi seferi
Enes'ten Bursa'ya jest
FUTBOL
Enes'ten Bursa'ya jest
"Futbolu Trabzonspor'da bırakabilirim"
FUTBOL
"Futbolu Trabzonspor'da bırakabilirim"
İspanyol devi Mas'ı istiyor
FUTBOL
İspanyol devi Mas'ı istiyor
"Ayakları titreyecek"
FUTBOL
"Ayakları titreyecek"
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı
FUTBOL
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı
Mesut Özil'den flaş karar!
FUTBOL
Mesut Özil'den flaş karar!
Okay Yokuşlu kendi rekorunu kıracak!
FUTBOL
Okay Yokuşlu kendi rekorunu kıracak!
Arda Turan Süper Lig'e dönüyor!
FUTBOL
Arda Turan Süper Lig'e dönüyor!
"Yusuf Yazıcı'nın gitmesine ben engel oldum"
FUTBOL
"Yusuf Yazıcı'nın gitmesine ben engel oldum"
ÖNE ÇIKANLAR
Mesut Özil
FUTBOL

Mesut Özil'den flaş karar!

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve Arsenal'den ayrılacağı konuşulan Mesut Özil'in, Londra ekibinde kalmaya sıcak baktığı iddia edildi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:31:16 Güncelleme: 11:33:43

Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, geleceğiyle ilgili kararı verdi.

Express'in haberine göre, daha önce Arsenal'den mutlak suretle ayrılması beklenen yıldız futbolcu, takımda kalma kararı verdi.

Fenerbahçe'nin ilgisi dışında oyuncuya başka talip çıkmazken Mesut'un, sarı-lacivertli ekibin yaptığı teklifi az bulduğu öne sürüldü.

Buna göre Mesut Özil'in İngiliz devinde kalmaya karar verdiği ve oyuncunun, Arsenal ile sözleşme uzatmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Gelecek sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mesut, İngiliz devinde haftalık 140 bin Sterlin kazanıyor.

(Goal)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Talisca'yı reddetmiş!
FUTBOL

Pereira Fenerbahçe'yi yaktı! Talisca...
De Jong niye oynamıyor?
FUTBOL

De Jong krizi
Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması
ŞİPŞAK

Ünlü oyuncu: Ayrılacağımı söylediğim zaman, gözümün ...
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...