Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programında Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak ve programın yorumcusu Fatih Altaylı, spor gündemini değerlendirdi.

Söze Lyon - Beşiktaş maçı ve karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili başlayan Abdurrahim Albayrak, mücadelenin Türkiye'de olsa oynanmasının mümkün olmayacağını belirtti.

Albayrak ve Fatih Altaylı, 2002 yılında Roma - Galatasaray maçında yaşananları hatırlattı:

ALBAYRAK: "UEFA NASIL BÖYLE BİR HATA YAPAR, DÜŞÜNEMİYORUM"

"Maçı izledim. Maçı izlerken de kızım, damadım ve torunum maç için Lyon'a gitmişti. Torunum iyi bir Beşiktaşlı oldu. İkinci golden sonra Batuhan'ı hep teselli etmeye çalışmışlar, çok ağlamış. Perşembe günkü ben de maça Beşiktaş'ı desteklemek için gideceğim. Bir kere maç sabahı statlarda güvenlik toplantısı olur ve buna bütün stat yetkilileri de orada olur. Olaylarla ilgili UEFA nasıl böyle bir hata yapar düşünemiyorum. Türkiye'de olsaydı bu maçın oynanması mümkün değildi. Zamanında Roma'da bizi sıra dayağından geçirdiler. Ben futbolcuları kurtarmak için kendimi feda ettim. Olayları onlar başlatmasına rağmen bizi suçlu çıkarttılar."

ALTAYLI: "ROMA EMNİYETİ 3 OYUNCUMUZU TUTUKLAMAYA GELMİŞTİ"

"Stattan çıkamıyorduk. Roma Emniyet Müdürü ile 1.5 saat toplantı yaptıktan sonra çıktık. Çünkü 3 tane oyuncumuzu tutuklamaya gelmiştiler. Soyunma odasında saldırdılar, bizim oyuncularımız da karşılık verdi. Şikayetçi olmuşlar, 3 oyuncumuzu götüreceklerdi."

ALBAYRAK: "LYON BAŞKANI KİME GÜVENİYOR?"

"Bu maçı seyrederken çok üzüldüm. Kendi taraftarları sahaya giriyor. Daha maçın akşamı Lyon başkanı açıklamalar yapıyor. Bu güçü nereden buluyorsun?, kime güveniyorsun? Güvenlik toplantılarına ben de defalarca katıldım. Burada kaç tane Türk taraftarı gelecek, tanesine kadar söyleniyor. Tutanaklar imzalanıyor, raporlar tutuluyor. Nerede bunlar? Onun da cezası emniyet güçlerinindir. Bu adamlar aranmadan meşalelerle nasıl stada giriyor?"

ALTAYLI: "OLAY ÇIKARAN TARAFTAR BEŞİKTAŞ TARAFTARI DEĞİL"

"Bütün sorumluluk ev sahibinde değil ama sen kendi götürdüğün taraftardan sorumlusun. Olayları çıkaran taraftarlar Beşiktaş'ın götürdüğü değil. Lyon'un açıktan sattığı biletleri Türkler almış. Bunun sorumluluğu Beşiktaş'ta değil. Beşiktaş taraftarının yaptığı tek şey sahaya meşale atmak oldu. Onun da cezası sadece para cezasıdır."

ALBAYRAK: "BEŞİKTAŞ TURU RAHAT GEÇER"

"Beşiktaş'ın turu rahat geçeceğine inanıyorum. Maçta bir panikleme oldu ve 2 gol geldi, buna kaleci de katıldı. Fabri zaman zaman bu hatayı ligde yapıyordu. Bu kez çok gereksiz şekilde yaptı ve Beşiktaş'ı yaktı. Ben o kalecinin de futbolcu kardeşlerimin de Lyon'u burada çok rahat şekilde yeneceklerine gönülden inanıyorum."

"BRUMA'DA BİR PROBLEM OLABİLİR, BUNU YÖNETİCİ ÇÖZMELİ"

Galatasaray'ın bu sezon takım içinde bulunan durumu da değerlendiren Albayrak şöyle konuştu:

"Galatasaray, Rize maçında Bruma'yı kaybediyor. Bir yönetici de çıkıp onu ikna edemiyor. Bruma'da bir sorun olabilir. O problemi çözünce ben size yönetici derim. 3 sene önce de Drogba, Rize'ye götürülmediği için şampiyonluk gitti. Bruma cenazede görünce benim kemiklerimi kırdı sarılmaktan. Bu oyuncuların gönlünü alacaksın. Beğenmediğimiz Bruma'yı Rize'ye götürmedik, gitti 2 puan. Kayseri bizi yendi oldu 5, Başakşehir yenince de toplamda 8 puan gitti. Biz Ali Dürüst ile bu sene Galatasaray'ın çok rahat şampiyon olacağını düşünüyorduk ama bunu idare edemedik.

"BEN O MAÇA GİTMESEM, ŞAMPİYON OLAMAZDIK"



Bir anımı anlatayım size; Duygun Yarsuvat bizi bir gecede toplayıp, yönetim kurulu oluşturdu. Mazbatamızı almamıştık daha. Bana 'Başakşehir maçına gideceksin' dedi. Ben 'yönetime saygısızlık olur' dediğim zaman, ben 'Ünal Aysal'la konuştum gideceksin' dedi. İyi ki gitmişim, ben o maça gitmeseydim şampiyon olamazdık. Florya'ya gittiğimde futbolcular bana sarılınca Prandelli saşırmış.

Başakşehir maçı öncesi şimdiki Sportif Direktör Cenk Ergün'e 'Bu manzara maç falan kazanamaz. Biz Başakşehir'e boşuna gidiyoruz, çok fena yeniliriz. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum; takımda bütünlük yok' dedim. Bindik otobüse gittik, soyunma odasına girdiğim anda birkaç kişinin işine son verdim. Takım kadrolarını başkalarına verirken yakaladım. Çünkü orası Galatasaray'ın yatak odasıdır. Oradan dışarı hiçbir şey çıkamaz.

Sonra futbolcularla toplantı yapıp maça çıktık. 4-0 oldu, tribünler 'beş, beş' diye bağırıyorlardı. Ben kendi kendimi parçalıyorum. Maçtan sonra herkese 'kimse bir yere gitmiyor, Florya'ya gidiyoruz' dedim. Hiçbir Galatasaraylı bu skoru kabul edemez, eden de zaten Galatasaray'a hizmet edemez' dedim. Hamit Altıntop 'Başkanım doğru söylüyor, biz hiçbir şey söyleyemeyiz. Sahada konuşamadık çünkü' dedi. Selçuk İnan da aynı şekilde konuştu."

"GALATASARAY, SNEIJDER VE PODOLSKI'Yİ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNATMIYORSA ŞAMPİYON OLMAK İSTEMEMİŞTİR"

Albayrak, Fatih Altaylı'nın 'Teknik direktör ile futbolcu arasında bir sorun olduğu gözüküyor. Bu sorunları çözmek bU kadar zor mudur? sorusunu şöyle yanıtladı.

"Sneijder de Podolski de dünya yıldızı. Galatasaray bunları şampiyon olmak için aldı. Demek ki Başakşehir maçında şampiyon olmak istememişiz. Sneijder ve Podolski'yi oynatmıyorsak kendimize bakmamız lazım. Dünyanın en zor işi yıldız futbolcuyu mukavelesinin son yılı oynatmaktır. Biz Ali Dürüst'le bunu başardık. Sneijder'i odaya aldım ve 'Bu Galatasaray şampiyon olursa, sen herkesle iyi geçinirsen giderken davul zurnayla gidersin. Antrenör olarak gelsen dahi davul zurnayla karşılanırsın. Kapıları açık tutman lazım. Seninle mukavele yapacağız ama seninle yaparsak birçok oyuncuyla yapmam lazım beni zor durumda bırakma' dedim. O da 'sen öyle diyorsan, doğrudur' dedi ve son yıl Sneijder gibi futbolcuyu mukavele imzalatmadan son dakikaya kadar oynattık. Bu başkanın işi değil, yöneticinin işi. Hepimizin içi yanıyor. Başakşehir maçında yemin ederim sana ayaklarımı vurmaktan paramparça etmişim. Ben Galatasaray'sız yaşayamam."



"TUDOR, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN GİTTİĞİNİN FARKINDA DEĞİL"

Fatih Altaylı'nın, Dursun Özbek, "Biz hocanın işine karışmıyoruz' dedi. 'Hocanın işine karışılmaz mı?" sorusuna işe Abdurrahim Albayrak şu yanıtı verdi:

"Biz Ali Dürüst'le bunu çok iyi yapıyorduk. Hocam 'biz doğrusunu yapıp yenilirsek daha az eleştiriliriz' derdik. Şimdi sağ bekte Semih'i oynatınca gol oradan gelirse eleştiri okları size döner. Yasin'i Sneijder'in yerine oynatırsanız hem Yasin'e hem de Galatasaray'a yazık edersiniz. Sen sistemini oturtman için sezon başında kamplarda bunu denemen lazım. Ona uygun oyuncu alman lazım. Zaten bu kulüplerin batma sebebi hoca değişimleridir. Her gelen hoca başka oyuncu transfer etmek istemiş, bir önceki alınanları bedavaya kiraya göndermiştir. Bu birçok kulübümüzde vardı.

Tudor kendisine göre yeni bir sistem oturtmak istiyor ama şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi gidiyor onun farkında değil. Bizim buradan alacağımız para, bunun hevesiyle satacağımız kombineler... Ben futbolculara sabaha kadar bunu anlatırdım. Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse kime kombine satacağız? Kim gelip iyi paralara göğüs reklamı verecek?"

ALTAYLI: MARKA DEĞERİN DAHA FAZLA AMA BEŞİKTAŞ'TAN DAHA UCUZ ANLAŞMA YAPIYORSUN

"Zaten alamıyorsun. Marka değerin daha yüksek olmasına rağmen Beşiktaş'tan daha ucuza göğüs reklamı, stat ismi satıyorsun. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidemedin. Kime, kaça satıcan? Dursun Özbek cebinden 20 milyon vermiş diyorlar ama sonuç olacak alacak o parayı. Hibe etmiş değil... Şampiyonlar Ligi'ne gitsen 30 milyon Euro alacaksın. 30 milyon Euro zaten 36 milyon dolar ediyor. Hangisi daha kolay para? Bir de onu geri ödemeyeceksin."

ALBAYRAK: RIEKERINK İLE DEVAM ETSEK DAHA İYİ DURUMDAYDIK"

"Galatasaray'ın ikincilik hedefine ulaşması sıkıntılı değil. Başakşehir'in de çok zor maçları var. Rizespor, Başakşehir maçından muhakkak puan almalı. Çok iyi hazırlandılar maça.... Tudor beğendiğim hocalardan bir tanesiydi. Futbolculara birden bire yüklenmesi, sakatlanmasına sebebiyet verdi. Biz Riekerink ile devam etseydik daha iyi durumdaydık. Hem de daha iyi futbol oynuyorduk. Tudor'un sistem değişikliği yapması takımı paramparça etti. Riekerink gönderilirken zaman olmaması yanlış oldu. Devreden sonra hoca değişikliği yapılması takımlara büyük maddi ve mali zararlar veriyor."

ALTAYLI: TUDOR'UN BU KADAR KOMPLEKSLİ OLACAĞI AKLIMIN UCUNA GELMEZDİ

"Riekerink gidecek haberleri çıktığı zaman 'bu saatte bir değişiklik yapmayın. Geçen sene zaten yaptınız. Kendi paçanızı kurtarmak için sürekli teknik direktör harcayarak bir yere varamazsınız. Seneye kimi alacaksanız ama bugün Riekerink'i yollamak yanlış' dedim. Tudor için de 'bu ortamda alacakları en uygun adam buydu. Galatasaray çapında olmasa bile en azından ligi tanıyor iyi bir geçiş olur' dedim. Ama Tudor'un kompleksli bir adam olacağı ve kendisini kanıtlamak için Sneijder üzerinden gideceği aklımın ucuna bile gelmezdi."

ALBAYRAK: "FATİH ALTAYLI, ÖZHAN CANAYDIN'DAN BİR TEK BENİM TAKIMIN BAŞINDA KALMAMI İSTEDİ"

Albayrak, Altaylı'nın "Dursun Özbek'in tek başına bütün kulübün işlerini yönetebilme kapasitesi var mı?" Bu kadar kolay mı bu kulübü yönetmek sorusuna şu yanıtı verdi:

Siz ikinci başkandınız. Bu işlerin kolay olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Sizin döneminizde 9 tane kiralık oyuncu ve 14 milyon bütçeyle şampiyon olmuştuk. Fatih abi (Altaylı) liglerin bitmesine 7 hafta kala Özhan Canaydın'a senden tek bir şey istiyorum; 'Abdurrahim Albayrak takımın başında kalacak' dedi. O zaman Özhan Canaydın bana çok rica etti, hatta bir iki sefer de Mesut Yılmaz'a gitti. Ben de o dönem Yiğit Şardan'a söz verdiğim için olmak istemedim. Özhan başkan 'ben de listeme yazayım, onlar da yazsın' dedi. Ben de özür dileyerek girmek istemedim yanlış anlar karşı taraf diye. Sonra Fatih Altaylı beni iyi tanıdığı için kendiliğinden devam etmiş ve şampiyon olmuştuk.

"GALATASARAY BAŞKANSIZ KALMAZ"

"Zaman zaman haberler çıkıyor; Galatasaray'a kimse başkan adayı olmuyor? Ben de dedim ki; Galatasaray başkansız kalmaz. Duygun Yarsuvat tekrar söylüyorum; sırtımda taşıyacağım insandır. Bir gecede kadro kurdu. Alp Yalman'ı reddettiğimde beni aradı; "Abdurrahim bana hayır deme hakkın yok. Ben bu yaşımda bu işe soyunuyorum. Galatasaray'ın sana ihtiyacı var, görevden kaçamazsın. Seni listeye yazıyorum' dedi. Duygun abiye hayır diyemezdim. İyi ki de girdim ve şampiyon olduk. Galatasaray bir gecede şampiyonluk çıkartmıştır. Benden önce abilerim vardır. 'Ben başkan adayıyım' diye bir saygısızlık yapamam. Çok saygı duyduğum, hayran olduğum Faruk Süren başkanım vardır, aile dostum Ali Dürüst vardır. Daha seçime 13 ay var. Ne olur kimse bilinmez. Galatasaray'da kimse çıkmazsa herkes aday olur. Demek istediğim Galatasaray başkansız kalmaz. Galatasaray her zaman en yukarıda olacak. Elimizden gelen ne görev varsa en iyisini yaparız.

"DURSUN ÖZBEK CESUR BİRİ AMA BAŞKANLIK İÇİN TECRÜBE ÇOK ÖNEMLİ"

Dursun Özbek'in kararına saygı duyarım. Ben başkan yardımcısıyken, Dursun Özbek de aynı görevdeydi. Dursun abi cesurdur, cesaretlidir. Bir büyük bankada ikimizin kefaletiyle Galatasaray'a büyük para verdirmişizdir. Aslında çalışılacak bir insandır. Ben şunu gördüm ki; Galatasaray'da birçok zaman görev almayan insanın bu görevi yönetmesi çok zor. Tecrübe çok önemli."

ALTAYLI: "ALP YALMAN 20, FARUK SÜREN 18 YIL SONRA BAŞKAN OLMUŞ"

"Mevcut duruma hakim olmak lazım. Daha önce bütün bu işlerin içinde bir şekil olmak lazım. Tepeden inme başkanlık olmuyor. Alp Yalman, 1970'lerin ortasında yönetime girmiş, yaklaşık 20 yıl sonra başkan olmuş. Faruk Süren yönetime girdikten 18 yıl sonra başkan olmuş..."

"CAVANDA'NIN SABRİ'DEN NE FAZLASI VAR"

Transfer harcamalarıyla ilgili önceki yönetimleri de eleştiren Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Cavanda'nın Sabri'den ne fazlası var? Sabri 34 maçın 30'unu oynuyor, Cavanda 2 senedir orda yok. İyi bir Serdar Aziz 10 numara. Biz zamanında Serdar Aziz için 2 milyon Euro önermiştik, Bursaspor vermemişti. 4.5 milyon Euro'ya almışlar. O oyuncuların sevgiye ihtiyacı var. Ben geldiğimde Sabri kadro dışı bırakılmıştı. 5.5 milyon Euro'ya Tarık Çamdal'ı alıp Eboue'yi tribüne göndermişlerdi. Geldiğim gün Sabri'yi kadroya aldım. Sabri'yi almasaydık, şampiyon da olamazdık. En iyi transfer elindeki futbolcuyu kazanmaktır. Eboue'yi tribüne göndermemizin sebebi de Dzemaili ve Pandev'i oynatmak... Dzemaili 4.4 milyon Euro, Pandev ise 2.4 milyon Euro Galatasaray mal olmuş. O sene boş yere verilen para 22 milyon 300 bin Euro... Lucescu'nun, Fatih Terim'in ve Hamza Hamzaoğlu'nun gönderilmesi Galatasaray'a en az 100 milyon Euro'ya mal olmuştur."

ALTAYLI: "ÖZHAN CANAYDIN TEMELİ ATTI, ÜNAL AYSAL TÜY DİKTİ. DURSUN ÖZBEK DE SIVADI..."

"Biz ayrılırken birkaç projemiz vardı. Galatasaray'ın bütün gayrimenkulleri, 700 milyon dolarlık bütün malvarlığı ediyordu. Bunu halka açmak için izin almıştık. Lucescu ile uzun bir mukavele yapıp sportif direktör olarak da uluslararası bir isim için anlaşmıştık. Sportif A.Ş. tarafına da dünyanın en büyük kulüplerinden birinin yıllarca pazarlama ve satış müdürlüğünü yapmış çok önemli bir İngiliz'i getirecektik. Özhan Canaydın'a o zaman dedim ki 'ben sana destek vereceğim' Mehmet Cansun ya da Abdurrahim Albayrak'a değil... Niye dedi? Dedim ki; Mehmet Cansun'un bu işleri yapacak nefesi kalmadı, yoruldu. Maddi olarak da eksikler var. Senin kredibiliten Galatasaray camiası açısından daha yüksek. Bu projeleri beraber yapalım' dedim. 'Tamam' dedi. Gelir gelmez yaptığı ilk iş Kocaeli'nde şampiyonluk dönüşü odada 'Özhan Canaydın'a ben Fatih'le anlaştım' dedi. Sonra Fatih Terim geldi bir dönemde 40 milyon Euro o zamanın parasıyla transfer harcaması yaptılar. Sonra Fatih'i gönderip Hagi'yi getirdiler. Hagi gitti, Bülent geldi. Biz bıraktığımızda kulübün borcu çok azdı. Biz bıraktığımızda Galatasaray'ın toplam borcu 12 milyondu... Sonra geldiğimiz nokta ortada... Özhan Canaydın temelini attı ama Ünal Aysal üzerine tüy dikti. Ünal Aysal, yönetim kurarken, 'Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak kesinlikle bu listede olmalı' dedim. Daha sonra ikisinin ağırlığından rahatsız olup ikisini de gönderdi. Arkasından onun acısıyla da Fatih Terim'i de harcadı çünkü kompleksi vardı. Sonra da akılalmaz harcamalar yapmaya başladı, sadece adını kurtarıp tribünlere hoş görünmek için. Bugün geldiğimiz durumun temel sorumlusu odur. Yarıda da bırakıp kaçtı. Ondan sonra da ara dönemler başladı. Dursun Özbek de iyi niyetli olduğuna hiç kuşkum yok ama tam olarak sıvadı... "

ALBAYRAK: "BRUMA'YI GALATASARAY'DA HERKES SATAR"

"Bruma'yı Galatasaray'da herkes satar. Bruma'nın yerine Rodrigues'i aldık niye? Orada Yasin de var. Donk'u niye aldık merak ediyorum. Bunları yaparken dikkat etmek lazım. Zerre kadar Dursun Özbek'in niyetinden şüphem yok ama çalışamadık, ben rahatsızdım."

"GALATASARAY BİZE ÇOK ŞEY VERDİ AMA BİZ BORCUMUZU HENÜZ ÖDEMEDİK"

Fatih Altaylı'nın "Dursun Özbek çağırsa Galatasaray'da çalışır mısın?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"O kadar büyük yanlışlar var ki bence bütün duayenlerimizle birlikte hepimiz bir araya gelmeliyiz. Galatasaray'ı bulunduğu durumdan çıkarmak zorundayız. Galatasaray bize çok şey verdi ama biz daha henüz borcumuzu ödemedik. Göreve gelmek mecburiyetindeyiz. Galatasaray'ı dördüncü sıralarda kimse görmek istemez.

Galatasaray için önümüzdeki sezon da çok zor. Beşiktaş'ın oturmuş bir kadrosu var. Trabzonspor geliyor. Bizim için kolay değil. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne girebiliriz yine. Sabri'nin Selçuk İnan'ın kayınpederinin cenazesine gelmesine çok sevindim. İnşallah o cenaze güzelliklere vesile olur. O, birleşmeyle daha iyi bir takım oluruz.

"DURSUN ÖZBEK, BENİ ÇAĞIRDIĞINDA RAHATSIZDIM"

Ben hiçbir zaman Galatasaray'da görevden kaçmam. Başkan arayacak ki biz de gideceğiz. Başka türlü olduğu zaman ciddiyetsizlik olarak görüyoruz. Dursun Özbek bana bunu teklif etti ama ben o dönem rahatsızdım. Kasımpaşa maçında fenalaşıp ambulansla çıkarıldım stattan. Oğullarım Hikmet ve Yasin 'Baba Allah aşkına, bizi de düşünmüyorsun' dediler. Çok yıprandım o sene... En sonunda bir karar verdim. Hamza Hamzaoğlu babasının cenazesinin ertesi gün para konuşmadan gelip Galatasaray'a imza attı.



"FATİH TERİM VE HAMZA HAMZAOĞLU'NA YAPILAN VEFASIZLIK GALATASARAY'A YAKIŞMAZ"

Ne Fatih Terim'e, ne de Hamza Hamzaoğlu'na yapılan vefasızlık Galatasaray'a yakışmaz. Fatih Terim, 2 sene üst üste takımı şampiyon yapmış. Hamza Hamzaoğlu, 500 bin Euro alıp Galatasaray'ı şampiyon yapmış. Hepimizin içi yanıyor ama her şeyi her yerde söyleyemeyiz, söylememeliyiz de. Biz Galatasaraylıyız. İnşallah her şey iyi olacak.



"YÖNETİMDE OLSAM TUDOR SENEYE KESİN KALMAZDI"

Onların maçlarını da izliyorum. Biz Fenerbahçe'den daha iyi oynuyoruz. Riekerink olsa kesin yenerdik ama Tudor beni hayal kırıklığına uğrattı. Karabük'teki futbolu oynatsa ona bile razıyım. Başakşehir maçında duvara vuruyorum. Kendimden utandım daha sonra. Görevde olsam seneye Tudor kesin olmazdı."

ALTAYLI: "GALATASARAY'IN BU YIL 65 MİLYON EURO'SU ÇÖPE GİTTİ"

"Galatasaray'ın bütün dinamiklerini bir araya getirmesi lazım. Bu sezon Galatasaray'ın 65 milyon Euro'su sokağa atılmış durumda. Bu para Emlak Konut'tan gelen para kadar. Emlak Konut'tan seneye bir para geleceğini daha söylüyor başkan. İnşallah gelir. O parayı da sokağa atma ihtimalleri var byu kafayla giderlerse. Bu haftayla ilgili vahim bir hatayı söyleyeyim; Galatasaray Başkanı geçen haftadan başlayarak kendisinin ve yönetiminin geleceğini tek maça endeksliyor. Böyle bir yaklaşımda olmak son derece yanlıştır. Fenerbahçe maçını alamayabilirsin. Koca kulübü tek maça göre değerlendirmek hata, biz genele bakmalıyız."