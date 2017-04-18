Castillo İspanya yolunda!

Ligin ikinci yarısında kendini göstermeye başlayan Castillo’ya İspanya’dan teklif var. Ortaya koyduğu başarılı performansla Fırtına’nın çıkışında pay sahibi olan Kolombiyalı futbolcuyu Villarreal’in yakın takibe aldığı öğrenildi. Başarılı futbolcuyu uzun süredir izlediği belirtilen İspanyol kulübünün sezon sonunda Trabzon’un kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.

DURİCA KIZAĞA!

Beşiktaş karşısında savunmanın yaptığı basit hatalar sonucunda sahadan boynu bükük ayrılan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal’ın defans bloğunda değişime gidebileceği belirtildi. Özellikle Durica’nın kötü bir performans sergilediği mücadele sonrasında tecrübeli hocanın Antalyaspor önünde Uğur Demirok ve Medjani ikilisine dönebileceği öğrenildi.