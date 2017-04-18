Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ‘İddaa’ oranları açıklandı.

TT Arena’da karşılaşacak ezeli rakiplerin kıyasıya mücadelesinde favori 2.10 oranla Galatasaray olarak gösterildi.

Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.45 veren İddaa, beraberliği ise 3.10 olarak belirledi.

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İki takımın karşılıklı olarak gol atmalarına (Gol Var) 1,30, en fazla bir takımın gol atmasına ise (Gol Yok) 2.30 oran verildi. 2,5 gol altına 1,95, üstüne ise 1,45'lik oran açıldı.

İki takımın geçen sezon TT Arena'da oynadığı maç 0-0 sona ermişti.