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Beşiktaş-Lyon maçını Milorad Mazic yönetecek

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile 20 Nisan Perşembe günü yapacağı rövanş maçını Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetecek

18 Nisan 2017 Salı, 11:22:50 Güncelleme: 11:29:23

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın, Lyon takımı ile oynayacağı çeyrek final rövanş maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın, Fransa'nın Lyon takımı ile 20 Nisan Perşembe günü oynayacağı çeyrek final rövanş maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mažić yönetecek.

Vodafone Arena'da 22.05'te başlayacak karşılaşmada Milorad Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujić olacak.

Mazic'in yönettiği Beşiktaş maçları:

13.09.2016: Benfica 1-1 Beşiktaş
19.08.2014: Beşiktaş 0-0 Arsenal
20.10.2011: Dinamo Kiev 1-0 Beşiktaş

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