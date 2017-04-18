Kasımpaşa, Turgut ile sözleşme yeniledi!

Kasımpaşa, sezon başında 1 yıllık anlaşmaya vardığı Turgut Doğan Şahin'in sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle:

"Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Turgut Doğan Şahin, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Bu sezon lacivert beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 31 maçta görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, 4 gol 7 asistlik performans gösterdi.