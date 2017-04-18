UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmandan 2-1'lik skorla ayrılan temsilcimiz Beşiktaş, ikinci karşılaşmada Fransa'nın Lyon takımını ağırlayacak. Beşiktaş ile Lyon arasında oynanacak karılaşmada Vodafone Arena, heyecan dozu yüksek bir maça sahne olacak. Peki Beşiktaş - Lyon maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Lyon, UEVA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Lyon maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'te başlayacak. Vodafone Arena'da Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yöneteceği maç TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Milorad Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşması olan Beşiktaş-Olympique Lyon maçı biletleri satışa sunuldu.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, 20 Nisan Cuma günü 22.05'te sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon ile mücadele edecek. İlk karşılaşmada 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibin sahasında oynayacağı rövanş mücadelesinin biletleri bugün saat 14.00'da satışa çıktı.

Olympique Lyon maçı biletleri 140 - 900 TL arasında alıcı bulurken, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterildiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:Kategori 1: 400 TLKategori 2: 375 TLKategori 3: 350 TLKategori 4: 325 TLKategori 5: 300 TLKategori 6: 275 TLKategori 7: 150 TLKategori 8: 140 TLVIP: 800TL1903 A-E BLOK: 800 TL1903 B - D BLOK: 850 TL1903 C BLOK: 900 TL

İSTANBUL'DA PERŞEMBE GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Arena Stadı'nda saat 22.05'de oynanacak olan Beşiktaş - Lyon Avrupa Ligi Futbol Müsabakası nedeniyle 20.04.2017 Perşembe günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

20.04.2017 Perşembe günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Akaretler Süleyman Seba Caddesi dönüşleri kapatılarak, Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım geri çevrilecek.

Stadyum arkası Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Mete Caddesine yönlendirilecek.

Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılacak, akım Dolmabahçe'ye verilmeyecek, yan yoldan Kabataş istikametine verilecek.

Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılıp akım stadyum arkasına gönderilmeyecek, Taksim -Harbiye istikameti trafiğe kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stadyum civarına akım gönderilmeyecek, akım Kabataş-Karaköy istikametine yönlendirilecek.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine gönderilecek.

Mete kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek.

Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar kapatılacak.

Kadırgalar caddesinden Karaköy istikametine akım gönderilmeyecek, akım Beşiktaş istikameti gidiş-geliş olarak yönlendirilecektir.

18.04.2017 00.00'dan itibaren, Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi (katı atığın arkasında açılan yeni yol ) trafiğe kapatılacak.

BEŞİKTAŞ MAZİC İLE KAZANAMADI

Yarı finali hedefleyen ve Lyon'u geçerek kendi tarihinde ilk kez bu isteğini gerçekleştirmek isteyen Siyah Beyazlılarını maçını Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.

Avrupa kupalarında daha önce 3 kez Beşiktaş'ın maçlarını yöneten Mazic ile galibiyet alamayan Beşiktaş bu karşılaşmalardan 2 beraberlik ve bir mağlubiyet çııkardı.

Milorad Mazic Beşiktaş'ın ilk olarak 2011-2012 sezonunda Uefa Avrupa Liginde Dynamo Kiev ile oynadığı maçı yönetti ve bu karşılaşma 1-0 Ukrayna ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı.

Beşiktaş 2014 -2015 sezonu Şampiyonlar Ligi Play Off'unda İstanbul'da Arsenal ile oynarken hakem Milorad Mazic'ti ve iki takım sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Mazic, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarının ilki olan Benfica maçında da düdük çaldı ve Siyah Beyazlılar bu maçta beraberliği Talisca'nın son dakika frikiği ile kurtardı.

Beşiktaş Mazic'in yönetiminde 4.maçına çıkacak.

BEŞİKTAŞ, İKİ DAKİKADA YIKILDI

Beşiktaş, iki dakikada yediği iki golle İstanbul'a dejavantajlı döndü.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'a 2-1 mağlup oldu. Saha dışı olayların yanı sıra son dakikalarda art arda gelen goller, siyah-beyazlıları şoka uğrattı. Yaklaşık 45 dakika geç başlayan mücadeleye iyi başlayan Beşiktaş, Talisca'nın derinlemesine pasında topla buluşan Babel'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu filelere göndererek, 1-0 geçti. Son 10 dakikaya 1-0 önde girmesine rağmen, skoru koruyamayan siyah-beyazlılar, iki dakikada iki basit hata ile 2-1 yenildi. İlk önce 83. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Tolisso, topu ağlara gönderdi. Hemen ardından 85. dakikada ise hiç beklenmedik anda gol geldi. Atiba'nın geri pasında kaleci Fabri topu ayağında fazla tutunca topu kapan Jeremy Morel, filelerle buluşturdu.

Fabri'nun bu hatası sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi ve siyah-beyazlıların taraftarlardan yoğun tepki aldı.

BABEL: DAHA SÖZÜ SÖYLEMEDİK

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Lyon mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Daha son sözü söylemedik" dedi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın Hollandalı yıldızı Babel, "Deplasmanda atılan gol önemli. 1-0'dan sonra skoru korumak için çalıştık. İki dakika içinde iki gol yedik, canımız acıdı. Daha son sözü söylemedik. Evimizde taraftarlarımızın desteğiyle turu geçeceğiz. Avrupa maçları ligden farklı. Son 10 dakika gerginlik olabiliyor. Kaybederken de kazanırken de biz bir takımız. Rövanş içinde öz güvenimiz yüksek. Biz bu turu geçeceğiz" ifadelerini kullandı.