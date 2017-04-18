Chelsea'de Terry dönemi sona eriyor

Sezon sonunda kulübünden ayrılacağını duyuran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin emektar savunma oyuncusu John Terry, başarılarla dolu kariyerini geride bırakacak.

Profesyonel futbol kariyerinde 22 yılını verdiği Chelsea'nin unutulmayacak kaptanları arasına adını şimdiden yazdıran 36 yaşındaki Terry, takımı ile toplam 16 kupa kaldırdı.

Kariyerinde 4 Premier Lig, 5 Federasyon Kupası, 3 Lig Kupası, 2 Federasyon Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kupası kaldıran Terry, sezon sonunda başka kulüplerden gelecek tekliflere göre futbol hayatına devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Hava toplarındaki hakimiyeti, sert savunması ve oyun kurma becerisi nedeniyle uzun yıllar Avrupa'nın ve dünyanın en başarılı defans oyuncuları arasında gösterilen İngiliz oyuncu, son dönemde Didier Drogba, Frank Lampard gibi önemli yıldızlarını kaybeden Chelsea'de yaprak dökümünün son halkası olacak.

EFSANE KAPTAN

Mavi-beyazlı kulüpte forma giydiği 713 karşılaşmanın 578'inde kaptanlık görevini üstlenen Terry, bu alanda kulüp rekorunun sahibi olarak öne çıktı.

Savunmadaki üstün performansının yanı sıra hücum yönüyle de takımına katkı sağlayan Terry, çıktığı karşılaşmalarda 66 kez ağları sarsarken, birçok maçta takımına 3 puanı getiren isim oldu. Premier Lig'de 40 gole imza atan İngiliz futbolcu, liginin en çok fileleri havalandıran defans oyuncusu olmayı başardı.

MİLLİ TAKIMIN DA VAZGEÇİLMEZİYDİ

Kulüp kariyerinin yanı sıra İngiltere Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen Terry, 2012'de aldığı emeklilik kararına kadar çıktığı 78 müsabakada 6 gole imza attı.

UEFA tarafından 3 kez (2005, 2008, 2009) yılın defans oyuncusu, 4 kez de (2005, 2007, 2008, 2009) yılın 11'ine seçilen John Terry, futbol kariyerine West Ham United'ın altyapısında 11 yaşındayken başladı.

ORTA SAHADA GÖREV ALDI

İlk olarak orta saha bölgesinde görev alan İngiliz oyuncu, 14 yaşındayken ise Chelsea tarafından keşfedilerek alt yaş gruplarında oynamaya başladı. Chelsea savunmasında uzun boylu oyuncu eksikliği nedeniyle görev bölgesi stopere kaydırılan Terry, 16 yaşındayken kulübüyle profesyonel sözleşmeye imza attı.

Mavi-beyazlı kulüpte ilk maçına 28 Ekim 1998'de Aston Villa karşısında çıkan Terry, tecrübe kazanması amacıyla 2000 yılında Nottingham Forest'a kiralandı.

KISA SÜREDE PARLADI

Mavi-beyazlı kulüpte 2000-01 sezonundan itibaren ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Terry, takımında yılın oyuncusu seçildi. Lider karakteri nedeniyle 2003-04 sezonunda teknik direktör Claudio Ranieri tarafından ikinci kaptanlığa getirilen İngiliz savunma oyuncusu, asıl çıkışını ise Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun takıma 2004'te katılmasıyla gerçekleştirdi.

Takımda kaptanlığa getirilen Terry'li kadrosuyla Chelsea, 2004-05 sezonunda Premier Li̇g şampi̇yonluğunu i̇lan etti. İngiliz oyuncu üstün performansıyla beğeni toplarken, İngiltere'de yılın en iyi oyuncusu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en iyi defans oyuncusu seçildi. John Terry, 2005-06 sezonunda performans çıtasını daha da yükseğe çekerek Chelsea'de kariyerinin ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

İNGİLTERE'NİN DE KAPTANI SEÇİLDİ

Kısa sürede zirveye çıkan performansının ardından 2006'da David Beckham'ın yerine İngiltere Milli Takımı'nda da kaptanlığa getirilen Terry, kulüp kariyerinde ise Lampard ile Chelsea'nin vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Kulübün sahibi zengin Rus iş adamı Roman Abramoviç, takımın her bölgesine takviye yaparken, Terry ise uzun yıllar boyunca üstün performansını koruyarak Chelsea'nin kaptanlığını yapmayı sürdürdü.

2006-07 sezonunda birçok teklif almasına rağmen Chelsea ile sözleşmesini 5 yıllığına uzatan John Terry, haftalık 135 bin sterlin maaş alarak Premier Lig'de o dönem en çok kazanan oyuncu olma unvanını elde etti.

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti döneminde 2009-10 sezonunda bir kez daha lig şampiyonluğu yaşayan Chelsea'nin kaptanı Terry, attığı kritik gollerle de başarıda büyük pay sahibi oldu.

PASLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Teknik olarak da kendini geliştiren İngiliz savunmacı, 2011 yılında Barcelonalı Xavi Hernandez ve Swansea Cityli Leon Britton'ın ardından yüzde 91,6 isabetli pas oranıyla Avrupa'nın en iyi pasörleri arasına girdi.

Chelsea o dönemlerde özellikle savunmasıyla Avrupa'nın en çekinilen takımları arasına girerken, Şampiyonlar Ligi 2011-12 sezonunda yarı finalde Barcelona, finalde ise Bayern Münih'i eleyerek şampiyonluğa ulaştı.

Terry, Chelsea'nin 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2014-15 sezonunda ise lig şampiyonluğunda takımının en istikrarlı oyuncuları arasında yer almaya devam etti.