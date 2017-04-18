Bandırmaspor: 3 - Göztepe: 1
Stat: 17 Eylül
Hakemler: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık
Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Doğan Karakuş, (Dk. 85 Özgür Çelik), Serkan Sözmen, Gökhan Karadeniz, (Dk. 90 Ömer Kandemir), Da Silva, Feridun Kıroğlu, (Dk. 72 Sertaç Çam), Gökhan Yılmaz, Fofana, Üstün Bilgi, Bahri Can Avcı
Göztepe: Günay Güvenç, Schwechlen, Soner Dikmen, (Dk. 68 Mehmet Umut Nayir), Hakan Barış, (Dk. 46 Segbefia), Fuchs, Jahovic, Gosso, Tanju Kayhan, Halil Akbunar, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl (Dk. 44 Sinan Özkan)
Goller: Dk. 22 Üstün Bilgi, Dk. 50 Doğan Karakuş, Dk. 74 Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor) Dk.76 Jahovic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 27 Bahri Can Avcı, Dk. 45 Da Silva (Bandırmaspor)
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER