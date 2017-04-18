DİĞER HABERLERİ
18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Yılın transferi Süper Lig'den
FUTBOL
Yılın transferi Süper Lig'den
Barcelona'yı yakan karar! Böyle fiyasko görülmedi
FUTBOL
Barcelona'yı yakan karar! Böyle fiyasko görülmedi
Bu ne hal Emenike!
FUTBOL
Bu ne hal Emenike!
Herkes dönüp ona baktı! Ünlü isim şov yaptı...
FUTBOL
Herkes dönüp ona baktı! Ünlü isim şov yaptı...
İşte dev maçların tarihi!
FUTBOL
İşte dev maçların tarihi!
"Gazı kaçmışların maçı"
FUTBOL
"Gazı kaçmışların maçı"
Galatasaray'da flaş gelişme! Lucescu...
FUTBOL
Galatasaray'da flaş gelişme! Lucescu...
Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
FUTBOL
Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
Göztepe Bandırma'dan çıkamadı
FUTBOL
Göztepe Bandırma'dan çıkamadı
Telles kıymete bindi!
FUTBOL
Telles kıymete bindi!
Tudor'un son şansı!
FUTBOL
Tudor'un son şansı!
Sivas'ta gol sesi çıkmadı
FUTBOL
Sivas'ta gol sesi çıkmadı
"Başakşehir maçını kazanmak, bütünlükle sağlanabilir"
FUTBOL
"Başakşehir maçını kazanmak, bütünlükle sağlanabilir"
Gaziantepspor'a para cezası
FUTBOL
Gaziantepspor'a para cezası
ÖNE ÇIKANLAR
Serkan Acar
FUTBOL

Fenerbahçe'de Serkan Acar anıldı

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından ve kulübün genel müdürlerinden Serkan Acar, vefatının 4. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

18 Nisan 2017 Salı, 17:09:41 Güncelleme: 17:11:21

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serkan Acar'ın Karacaahmet Kabristanı'nda bulunan mezarı başında düzenlenen anma törenine, merhumun ailesi, Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, eski yöneticiler ile futbolcular, şube kaptanları, altyapı antrenörleri, kulüp çalışanları ile merhumun yakınları ve sevenlerinin katıldığı belirtildi.

Öte yandan anma töreninde merhum Serkan Acar için mezarı başında dualar okunduğu bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer haberleri (18.04.2017)
FUTBOL

Yılın transferi Süper Lig'den
Son yılların en kötü transferleri
FUTBOL

Barcelona'yı yakan karar! Böyle fiyasko görülmedi
Futbolcuların saç stilleri
FUTBOL

Bu ne hal Emenike!
Futbolcuların otomobilleri
FUTBOL

Herkes dönüp ona baktı! Ünlü isim şov yaptı...