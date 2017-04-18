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Sivasspor: 0 - Ümraniyespor: 0

TFF 1. Lig'in 28. haftasındaki Sivasspor-Ümraniyespor karşılaşması 0-0 sona erdi

18 Nisan 2017 Salı, 17:51:44 Güncelleme: 17:53:07

Sivasspor: 0 - Ümraniyespor: 0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Koray Gençerler, Mustafa Sönmez, İbrahim Çağlar Uyarcan
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Boye, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir (Dk. 46 Galip Güzel), Hakan Arslan, Emre Kılınç, Leandrinho, Burhan Eşer (Dk. 78 Kerim Avcı), Ergin Keleş
Ümraniyespor: Burak Öğür, Ömer Tunç, Merthan Açıl, Erol Yükseker (Dk. 90+1 Mustafa Çakır), Mehmet Sedef, Bulut Kaya, İbrahim Akdağ, Samet Asatekin, Otoo (Dk. 46 Beleck), Ömer Can Sokullu (Dk. 55 Salifu), Serdar Özbayraktar
Sarı kartlar: Dk. 57 Erol Yükseker, Dk. 87 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 90 Galip Güzel ve Ziya Erdal (Maçın ardından) (Sivasspor)

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