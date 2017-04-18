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Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Beşiktaş'a konuk olacak Fransız ekibinin 22 kişilik kadrosunda, ilk maçta görev yapan savunma oyuncularından Mammana yer almadı

18 Nisan 2017 Salı, 17:56:43 Güncelleme: 17:59:14

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Fransız ekibi Olympique Lyon'un maç kafilesi belli oldu.

Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bruno Genesio'nun 22 kişilik kadrosunda, 2-1 kazanılan ilk maçta sahaya çıkan Arjantinli savunma oyuncusu Emanuel Mammana, sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Kart cezalısı Brezilyalı Rafael da Silva ve Avrupa kadrosuna alınmayan Hollandalı Memphis Depay'ın dahil edilmediği kadroda, hafif sakatlığı bulunan Fransız Mathieu Valbuena'ya yer verildi.

Fransız ekibinin Beşiktaş maçı için İstanbul'a gelecek kafilesinde yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Anthony Lopes, Mathieu Gorgelin, Lucas Mocio

Savunma: Mouctar Diakhaby, Jordy Gaspar, Christophe Jallet, Jeremy Morel, Nicolas Nkoulou, Maciej Rybus, Mapou Yanga-Mbiwa

Orta saha: Houssem Aouar, Sergi Darder, Jordan Ferri, Maxime Gonalons, Corentin Tolisso, Lucas Tousart

Forvet: Maxwel Cornet, Nabil Fekir, Rachid Ghezzal, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Mathieu Valbuena

 

 

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