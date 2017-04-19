UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Barcelona, Juventus'u ağırlayacak. İlk maçı 3-0 kaybeden Barcelona'nın işi çok zor. Barcelona imkansızı gibi görüneni başarmak için, Juventus ise buna izin vermemek için sahaya çıkacak. Peki Barcelona - Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yürümek isteyen iki dev takım, Barcelona ve Juventus çeyrek final rövanş karşılaşmasında sahaya çıkacak. İlk maçı evinde 3-0 gibi net bir skorla kazanan Juventus, skor avantajını koruyarak Camp Nou'dan turla dönmenin hesaplarını yapıyor. İtalyan ekibi her ne kadar ilk maçtaki skor nedeniyle turun favorisi olarak görünse de, Barcelona bir önceki turda deplasmanda 4-0 yenildiği PSG'yi Camp Nou'da 6-1'lik skorla hezimete uğratarak çeyrek finale yükselmişti. Bir mucizeyi daha kovalayacak olan Barcelona'da tüm hesaplar Juventus'u da eleyerek imkansız gibi görüneni yeniden başarmak. Ancak savunma oyununu çok iyi oynayan İtalyan devine karşı bu hiç de kolay değil. Heyecan fırtınasına sahne olacak Barcelona-Juventus maçı 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 21:45'te başlayacak. Hollandalı hakem Björn Kuipers'in düdük çalacağı maç Tivibuspor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BARCELONA VE JUVENTUS HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 10 gol kaydederken 8 gol yedi.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Barcelona, evinde oynadığı son karşılaşmada Real Sociedad'ı 3-2'lik skorla geçti.

● Juventus, deplasmanda oynadığı son maçta Pescara'yı 2-0 yendi.

ENRİQUE: HEDEFİMİZ 5 GOL ATMAK

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında sahasında Juventus ile karşılaşacak Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique, 5 gol atarak üst tura çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

İspanyol teknik adam, yarınki Juventus karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında, deplasmanda ilk maçta aldıkları 3-0'lık mağlubiyete rağmen turu geçmek için sahada tüm güçlerini ortaya koyacaklarını belirtti.

Risk alacaklarını vurgulayan Enrique, "Rakibin çok seçeneği olabilir ama bizim sadece tek bir opsiyonumuz var, o da saldırmak. Turu geçmenin yollarını arayacağız. İlk golü atarsak, Nou Camp taraftarı ikinciyi atar, üçüncü de kendiliğinden gelir. Maç boyunca taraftarın desteği çok önemli. Nou Camp'ın titremesini istiyoruz. Maçın son dakikasına kadar hep birlikte olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Luis Enrique, önceki turda Paris Saint Germain'e (PSG) karşı ilk maçta 4-0'lık yenilginin ardından tarihi bir geri dönüşle alınan 6-1'lik galibiyetin Juventus karşısında tekrarlanmaması için hiçbir neden olmadığını öne sürerek, "Tarihi bir gece yaşamak için her şey mümkün. Hedefimiz 5 gol atmak." diye konuştu.

Toplantıya katılan Barcelonalı futbolcu Andres Iniesta ise ilk maçta iyi bir performans sergileyemediklerini hatırlatarak, "İlk maçta hiç iyi bir şey yapamadık. 3-0 çok kötü bir sonuç ama tur halen bitmiş değil. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez geri dönüş yapmak çok zor ama bunun için gücümüz, gerekli motivasyonumuz ve kaliteli futbolcularımız var. Ne kadar erken gol bulursak o kadar iyi. Ama yine de gol konusunda çok saplantılı olmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

ARDA KADRODA YER ALACAK MI?

FIFA 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin Finlandiya'ya karşı oynadığı milli maçta sakatlanan ve 3 haftadır sahalardan uzak kalan Barcelonalı Arda Turan'ın da karşılaşmada kadroya girmesi bekleniyor. Katalan temsilcisinde takımla antrenmanlara çıkan ve sorun yaşamayan Arda'nın yanı sıra tedavileri sona eren Javier Mascherano ve Jeremy Mathieu'nun da kadroya girme olasılıkları bulunuyor.

NEYMAR: İNANIRSAK BAŞARIRIZ

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 yenildikleri Juventus'u, rövanşta gerekli skoru alarak eleyebileceklerine inandığını söyledi.

Brezilya basınına konuşan 25 yaşındaki futbolcu, Juventus'un harika bir takım olduğunu, ancak yeni bir geri dönüş hikayesi yazmaya çalışacaklarını belirterek, "Henüz biten bir şey yok. İnanırsak başarırız." dedi.

Son 16 turundaki Paris Saint-Germain (PSG) eşleşmesiyle benzer durumda olduklarını aktaran Brezilyalı yıldız, "Juventus maçında da yüzde bir şansımız var. Kalan yüzde 99 çalışma, inanç ve hedeflerimiz. Her şey düzgün giderse, Juventus karşısında da geri dönebiliriz. Potansiyelimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

DEV MAÇA TÜRK GÖZLEMCİ

Murat Ilgaz, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Juventus arasında oynanacak rövanş maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Juventus takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak." denildi.

ZİCO: BARCELONA BİR GERİ DÖNÜŞ HİKAYESİ DAHA YAZABİLİR

Bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü de yapan Brezilya'nın efsane futbolcusu ve spor adamı Zico, Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında karşılaşacağı Juventus önünde geri dönüş hikayesi yazabileceğini söyledi.

Barcelona'nın kulüp kanalına konuşan Zico, İspanyol ekibin yeni bir geri dönüş hikayesine imza atabileceğini belirterek, "Takım, Messi, Neymar, Suarez ve Iniesta gibi dünyanın en iyi 4 futbolcusuna sahip. Bu isimler gününde olursa, Juventus'u eleyecek sonucu sağlayabilirler." ifadelerini kullandı.

Zico, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain'e 4-0 yenilip rövanşta 6-1 kazanarak rakibini eleyen Barcelona'nın çeyrek final ilk maçında 3-0 kaybettiği Juventus karşısında da benzer bir başarıyı elde edebileceğini aktardı.

Brezilyalı futbolcu Neymar hakkında da açıklamada bulunan 64 yaşındaki spor adamı, "Neymar'ın Brezilya ile Barcelona'da yaptıkları çok önemli ve bundan dolayı çok mutluyuz. Neymar'ın dünyanın en iyi oyuncusu olabileceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 KARŞILAŞMA

Son 10 maçta Juventus sahadan 4 kez galip ayrıldı. Barcelona ise 10 maçın 3'ünü kazandı. 3 maçta ise rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı

Juventus 2 - 1 Barcelona

Barcelona 1 - 0 Juventus

Juventus 1 - 1 Barcelona

Barcelona 3 - 1 Juventus

Juventus 1 - 0 Barcelona

Juventus 1 - 1 Barcelona

Barcelona 1 - 2 Juventus

Barcelona 2 - 2 Juventus

Juventus 1 - 3 Barcelona

Juventus 3 - 0 Barcelona

İLK MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Juventus, evinde Barcelona'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Juventus, dakika 7'de Arjantinli Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti. Hız kesmeyen Juventus atakları dakika 22'de bir kere daha sonuca ulaştı. Takımının ve kendisinin ikinci golünü atan Dybala, takımının ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasını sağladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ve maça üstünlüğünü koyan Juventus, dakika 55'te Barcelona karşısında skoru 3-0'a getirdi. Üçüncü golü atan Giorgio Chiellini, maçın skorunu belirledi. Juventus, 3-0'lık galibiyetle rövanş maçı öncesi müthiş bir avantaj elde etti.